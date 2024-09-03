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唐美雲、勸世三姐妹免費欣賞！5檔秒殺戲「庄頭劇場」演出一次看

▲▼文化部公布下半年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」節目，躍演《勸世三姊妹》再度回歸演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲文化部公布下半年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」節目，現象級本土音樂劇《勸世三姊妹》再度回歸演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」上半年完成5場巡演，場場爆滿，吸引13萬人次熱情響應，今（3）日公布下半年5場次，包括明華園戲劇總團帶來《閻羅夢》打頭陣；還有唐美雲歌仔戲團首度到嘉義，將金鐘得獎作《孟婆客棧》移師戶外。秒殺級本土音樂劇《勸世三姊妹》等，每檔都是國家代表團等級表演，如今將從10月起到新竹市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、花蓮縣巡迴登場，讓觀眾免費欣賞！

▲▼文化部公布下半年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」節目，國光劇團打頭陣帶來《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版。（圖／劉振祥攝影，國光劇團提供）

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▲「國光劇團」打頭陣，帶來經典作《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版（圖／劉振祥攝影，國光劇團提供）

國立傳統藝術中心「國光劇團」擔綱下半年巡演先鋒，10月12日在新竹市大湳雅公園，帶來經典作《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版。國光劇團將首次挑戰露天演出，並特別安排唐文華、溫宇航、黃宇琳、盛鑑等京劇界重量級主演華麗同台，與全體演員獻上台灣京劇新美學的經典創始作。

▲▼文化部公布下半年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」節目，唐美雲歌仔戲團打造星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

▲唐美雲歌仔戲團打造星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）
 
緊接10月19日，「唐美雲歌仔戲團」首次到嘉義市，將金鐘獎創新獎之作《孟婆客棧》首度移師戶外，打造全新劇場版，唐美雲、蔡振南、小咪、方馨、方宥心、許富凱等黃金陣容，將於嘉義市文化公園上演星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，與觀眾共度奇幻的歌舞喜劇之夜。

▲▼文化部公布下半年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」節目，綠光劇團將上演由吳念真編導的《人間條件一》庄頭限定版。（圖／綠光劇團）

▲綠光劇團將上演由吳念真編導的《人間條件一》庄頭限定版。（圖／綠光劇團）
 
11月9日由「綠光劇團」於彰化縣立體育場，呈現吳念真導演初心之作《人間條件一》庄頭限定版，由綠光台柱柯一正、演技變色龍洪都拉斯、演歌雙棲方宥心、歷史補教名師Youtuber呂捷、明華園第三代陳昭賢等，全新卡司重啟驚豔全台的「人間狂潮」，也是綠光劇團首度在彰化戶外演出。
 
另外，現象級本土音樂劇《勸世三姊妹》，上半年剛完成北中南巡演，開賣即完售，熱銷3萬張票的躍演，在文化部極力促成下端出驚喜彩蛋，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園上演意猶未盡《勸世三姊妹》庄頭版，再次引領全場觀眾笑到肚子抽筋、哭到淚流滿面。躍演也特別提醒，把握今年觀賞秒殺節目最後機會，錯過將要等到2026年。

▲▼文化部公布下半年「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」節目，優人神鼓帶來《聽海之心》。（圖／林勝發攝影，優人神鼓提供）

▲優人神鼓帶來《聽海之心》。（圖／林勝發攝影，優人神鼓提供）

巡演壓軸在11月23日，由優人神鼓於花蓮日出大道演出《聽海之心》庄頭限定版，該作品獲法國《世界日報》讚譽為「亞維儂藝術節最佳節目」，將重現亞維儂獨特的台階式舞台，以安靜心靈的鼓聲，送給花蓮真實細膩的情感。
 
文化部表示，庄頭劇場以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向為主軸，每場活動從下午開始，特邀多組表演團隊及街頭藝人輪番上陣，呈現舞蹈、音樂、偶戲、親子劇、原住民樂舞等多元跨域展演。同時安排特色文創市集，規劃風格品牌、在地文創商家進駐，並結合「文化幣」使用，打造適合全年齡層的藝文體驗。
 
活動現場也特別規劃限量限定的庄頭紀念品讓民眾兌換，包括小麥桿製成的環保餐具、造型手持氣球。若參加滿3個縣市的庄頭劇場，自拍分享至個人社群，還可再獲得內含羊毛氈手提袋、行動電源、手機掛繩、鋼杯的「精美大禮包」1組。

2024「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」下半年主要節目場次：

1. 國光劇團《天地一秀才—閻羅夢》庄頭限定版
地區：新竹市
地點：大湳雅公園
日期：10月12日

2. 唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧：世紀婚禮》星光版
地區：嘉義市
地點：文化公園
日期：10月19日

3. 綠光劇團《人間條件一》庄頭限定版
地區：彰化縣
地點：彰化縣立體育場
日期：11月9日

4. 躍演《勸世三姊妹》庄頭版
地區：苗栗縣
地點：竹南運動公園
日期：11月16日

5. 優人神鼓《聽海之心》庄頭限定版
地區：花蓮
地點：日出大道
日期：11月23日

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