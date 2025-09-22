藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

▲台中市議會國民黨團與台中立委今赴交通部抗議。（圖／記者湯興漢攝）



記者周湘芸／台北報導

台中市長盧秀燕近日指出，台中捷運藍線原可獲中央42億元補助，行政院卻僅核定1.68億元，大砍96%補助，台中市議會國民黨團今也前往交通部抗議，盼恢復合理補助。交通部長陳世凱則表示，市府願不願意將統籌分配款用在捷運建設，市民會有公評。

台中市議會國民黨團今前往交通部前抗議，並指出，台中捷運藍線總工程經費1479.73億元，其中，中央應負擔45.66%（約675.59億元），地方自籌54.34%（804.14億元），但截至今年底中央僅補助11億元，遠低於應編列的24.03億元，短少達13.03億元。

黨團指出，根據台中市捷運工程局的資料，台中市政府今年提報115年度中捷藍線所需中央補助款42億元，是依照既有比例計算，並符合工程進度需求，但中央近日僅核定1.68億元，與工程推動進度所需經費相比嚴重失衡。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，捷運藍線不僅是台中市民期盼多年的重大建設，更是改善交通瓶頸、提升都市競爭力的關鍵。中央補助大幅刪減，恐導致原有的施工與完工期程受阻、工程款項調度陷入困難，也給民眾「中央又在卡盧」、「卡台中」之感。陳世凱出身台中，卻未積極為台中爭取權益，呼籲不要「換了位置就換了腦袋」。

黨團強調，依照藍線推動進度,明年實際經費需求達107.42億元，絕非中央僅補助1.68億元即可因應，台中市民繳納的稅款沒有比較少，卻長期遭遇重大建設資源分配不公，這次補助款遭砍更是踐踏地方發展需求，要求中央恢復合理補助，確保工程如期推進。

對此，陳世凱今赴宜蘭視察樺加沙颱風防災整備受訪時表示，樺加沙是今年最大的強烈颱風，交通部全力準備防災防颱，對政治議題不多做回應，對於台中市統籌分配款，市政府或是市長願不願意用在捷運方面建設，市民自己會有公評。