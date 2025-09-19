遊覽車轉跑交通車擬免汽燃費　交通部修法最快年底上路

▲交通部將修法，遊覽車轉交通車將可免汽燃費。（示意資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

目前市區公車和公路客運等大眾運輸可免汽燃費，不過遊覽車仍要徵收，為鼓勵遊覽車轉交通車業務，交通部今(19日)預告修法，未來遊覽車轉交通車業務，將視為大眾運輸，可免徵汽燃費，若順利完成法規作業，最快今年底前可望實施。

交通部今天預告「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」、「汽車運輸業審核細則」修正草案，交通部表示，考量遊覽車專辦交通車業務，與公路及市區汽車客運業具固定路線、固定班次類似，係補足公共運輸服務之不足，為鼓勵遊覽車客運業經營交通車業務者，將其牌照轉換為專辦交通車，專注經營交通車業務，促進遊覽車產業分類營運，提升營運安全與健全整體產業發展，因此增訂遊覽車客運業專辦交通車業務車輛納入免徵規定。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說明，修法考量主要是希望有些專跑包車的遊覽車，可以轉為專辦交通車業務，因部分遊覽車平常跑包車，假日的時候偶爾跑上山下海的旅遊行程，與平常就常在上山下海的遊覽車不同的是，可能會對特殊環境比較不熟悉，基於安全性考量，希望可以鼓勵營運上分類區隔。

胡迪琦表示，未來希望透過免徵汽燃費，鼓勵平常就跑包車的遊覽車，可以轉作交通車業務，且跑交通車與大眾運輸類似，因此給予免徵汽燃費，但一般遊覽車仍要徵收汽燃費。

胡迪琦指出，相關法規預計預告14天，收集各界意見納入修法參考，若法制作業順利的話，最快今年底前可以發布和實施。