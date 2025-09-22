控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

▲國民黨中央與台中民代22日到交通部抗議中央大砍補助台中捷運藍線經費。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今（22日）到交通部陳情，抗議中央對台中捷運藍線，不僅114年度補助短少13億元，115年度台中市府依比例提報42億元，竟只核定1.68億元，是大砍約96%，兩年度補助合計約少了53億元。台中藍委廖偉翔拿中央核定高雄3條捷運建設，批評擺明是大小眼、依照顏色補助。另名國民黨台中立委楊瓊瓔更說，請中央恢復原來比例，如果中央沒信守承諾，立法院黨團會將預算退回重編。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨台中立委楊瓊瓔、廖偉翔、顏寬恒，以及國民黨台中市議會黨團17日在交通部前舉辦「中捷藍線114年經費遭大砍 藍營赴交通部『尋找陳世凱』」記者會，除齊喊「中央履行承諾，別卡中捷藍線」外，也由市議會黨團書記長李中作為代表，將陳情書遞交給交通部政務次長伍勝園。李中說，原本是要送給陳世凱，但聽說陳昨晚臨時安排行程，去了宜蘭。

廖偉翔表示，協尋陳世凱外，更要告訴賴清德、卓榮泰，中央又不履行承諾，就是「信賴」變「耍賴」，讓藍線在民進黨「卡盧」、卡台中操作下，變成名副其實的「終結藍線」；這不是台中要錢，而是中央欠台中的錢，身為台中立委，需要嚴正要求交通部補齊捷運藍線補助經費。

廖偉翔指出，台中捷運藍線總工程經費核定是1479億元，中央應該要負擔45%、地方55%。截至114年底，中央已經補助11億元，如果依照核定比例，中央應該要累計編列24億元，但目前為止短少編列13億元。



廖偉翔說，相對高雄捷運小港林園線，高雄市府只負擔16%，111年核定後中央已經挹注近40億元，明年更補助10億元；另條高雄捷運黃線，高雄市府只要負擔16%，111年核定後中央已經挹注57億元，明年補助近24億元；高雄捷運紅線岡山路竹延伸，高雄市府同樣只需負擔16%。

廖偉翔表示，為什麼中央偏偏獨厚高雄，不僅高雄市府自籌款少，補助金額高，這不是擺明大小眼、依照顏色補助？前瞻預算中，高雄補助核定3條捷運，拿到1265億元，而台中同期只拿到228億元，這就是凸顯「重高雄」、只看顏色辦事。

廖偉翔批評，台中捷運藍線115年度台中市府依比例提報42億元，行政院竟只核定1.68億元，前面欠台中不給，明年又只補助這一點，這不是政治算計，什麼是政治算計？這不是看顏色辦事，什麼是看顏色辦事？這不是苛刻台中人，什麼是苛刻台中人？擺明霸凌台中人，希望中央要履行承諾。

▲李中遞交陳情書給伍勝園。（圖／記者湯興漢攝）

楊瓊瓔表示，台中捷運藍線是超前在做，依照中央地方達成決定是「計畫比例」，如果依此目前要給台中市府42億元，但目前為止，是砍掉96%，只給1.6億元，難道台中要一條環保、便捷、讓市民好生活的捷運，這是叫哭窮嗎？

楊瓊瓔強調，把人民福祉當成是人質，大家絕沒辦法認同，奉請中央政府，台中市一年繳給中央這麼多稅金，沒有理由不支持台中蓋捷運；她也要告訴陳世凱，你是台中人，「你也更是當時你推動的捷運的舵手」，沒理由不支持台中、這麼不誠信，請中央恢復原來比例，如果中央沒信守承諾，立法院黨團將會採取更嚴厲動作，也就是將預算退回重編，「還我們一個公道」。

羅智強表示，陳世凱、卓榮泰把台中人當其餘人嗎？賴清德是要把台中藍線捷運當作雜質打掉？國民黨立法院黨團跟台中市議會黨團今跟交通部表達嚴重抗議。針對台中捷運藍線，台中市府依地方自治向政院要求46億元補助，結果中央卻砍96％，多麼瞧不起、踐踏台中人，可惡到連台中人的交通開刀，難道台中捷運是雜質，要用預算方式打掉？再怎樣政治惡鬥，也不要傷害台中人。