　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

▲台中捷運藍線114年經費遭大砍，國民黨台中市議員在書記長李中及副議長顏莉敏的帶領下北上交通部，與台中立委顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、立院黨團書記長羅智強、副書記長林沛祥共赴交通部「尋找陳世凱」。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨中央與台中民代22日到交通部抗議中央大砍補助台中捷運藍線經費。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團及台中市議會黨團今（22日）到交通部陳情，抗議中央對台中捷運藍線，不僅114年度補助短少13億元，115年度台中市府依比例提報42億元，竟只核定1.68億元，是大砍約96%，兩年度補助合計約少了53億元。台中藍委廖偉翔拿中央核定高雄3條捷運建設，批評擺明是大小眼、依照顏色補助。另名國民黨台中立委楊瓊瓔更說，請中央恢復原來比例，如果中央沒信守承諾，立法院黨團會將預算退回重編。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、國民黨台中立委楊瓊瓔、廖偉翔、顏寬恒，以及國民黨台中市議會黨團17日在交通部前舉辦「中捷藍線114年經費遭大砍 藍營赴交通部『尋找陳世凱』」記者會，除齊喊「中央履行承諾，別卡中捷藍線」外，也由市議會黨團書記長李中作為代表，將陳情書遞交給交通部政務次長伍勝園。李中說，原本是要送給陳世凱，但聽說陳昨晚臨時安排行程，去了宜蘭。

廖偉翔表示，協尋陳世凱外，更要告訴賴清德、卓榮泰，中央又不履行承諾，就是「信賴」變「耍賴」，讓藍線在民進黨「卡盧」、卡台中操作下，變成名副其實的「終結藍線」；這不是台中要錢，而是中央欠台中的錢，身為台中立委，需要嚴正要求交通部補齊捷運藍線補助經費。

廖偉翔指出，台中捷運藍線總工程經費核定是1479億元，中央應該要負擔45%、地方55%。截至114年底，中央已經補助11億元，如果依照核定比例，中央應該要累計編列24億元，但目前為止短少編列13億元。

廖偉翔說，相對高雄捷運小港林園線，高雄市府只負擔16%，111年核定後中央已經挹注近40億元，明年更補助10億元；另條高雄捷運黃線，高雄市府只要負擔16%，111年核定後中央已經挹注57億元，明年補助近24億元；高雄捷運紅線岡山路竹延伸，高雄市府同樣只需負擔16%。

廖偉翔表示，為什麼中央偏偏獨厚高雄，不僅高雄市府自籌款少，補助金額高，這不是擺明大小眼、依照顏色補助？前瞻預算中，高雄補助核定3條捷運，拿到1265億元，而台中同期只拿到228億元，這就是凸顯「重高雄」、只看顏色辦事。

廖偉翔批評，台中捷運藍線115年度台中市府依比例提報42億元，行政院竟只核定1.68億元，前面欠台中不給，明年又只補助這一點，這不是政治算計，什麼是政治算計？這不是看顏色辦事，什麼是看顏色辦事？這不是苛刻台中人，什麼是苛刻台中人？擺明霸凌台中人，希望中央要履行承諾。

▲李中遞交陳情書給。（圖／記者湯興漢攝）

▲李中遞交陳情書給伍勝園。（圖／記者湯興漢攝）

楊瓊瓔表示，台中捷運藍線是超前在做，依照中央地方達成決定是「計畫比例」，如果依此目前要給台中市府42億元，但目前為止，是砍掉96%，只給1.6億元，難道台中要一條環保、便捷、讓市民好生活的捷運，這是叫哭窮嗎？

楊瓊瓔強調，把人民福祉當成是人質，大家絕沒辦法認同，奉請中央政府，台中市一年繳給中央這麼多稅金，沒有理由不支持台中蓋捷運；她也要告訴陳世凱，你是台中人，「你也更是當時你推動的捷運的舵手」，沒理由不支持台中、這麼不誠信，請中央恢復原來比例，如果中央沒信守承諾，立法院黨團將會採取更嚴厲動作，也就是將預算退回重編，「還我們一個公道」。

羅智強表示，陳世凱、卓榮泰把台中人當其餘人嗎？賴清德是要把台中藍線捷運當作雜質打掉？國民黨立法院黨團跟台中市議會黨團今跟交通部表達嚴重抗議。針對台中捷運藍線，台中市府依地方自治向政院要求46億元補助，結果中央卻砍96％，多麼瞧不起、踐踏台中人，可惡到連台中人的交通開刀，難道台中捷運是雜質，要用預算方式打掉？再怎樣政治惡鬥，也不要傷害台中人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

普發1萬設「拒領選項」？　吳思瑤批擾民：多此一舉！

反對三重果菜市場強遷蘆洲！　林淑芬率議員里長赴內政部抗議

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

雙演習整備台灣　29頁安全指引「小橘書」曝光

快訊／證實1成功嶺役男擊發步槍致臉部受傷　陸軍：正手術搶救中

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

更多熱門

相關新聞

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

樺加沙颱風逼近，交通部長陳世凱今前往蘇花公路台9線和仁至崇德路段，及公路局南澳交控中心視察公路防災整備情形，並表示，這次風災在南部影響會特別大，公路及鐵路系統在聯防過程中，要針對預警系統、觀測系統、復健系統預先做好準備。

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

告曹興誠求償1000萬　羅智強：打贏就捐國民黨、成立「告綠基金」

告曹興誠求償1000萬　羅智強：打贏就捐國民黨、成立「告綠基金」

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

分析國民黨主席選舉關鍵變數！　邱毅示警「郝龍斌恐怕過度樂觀」

他：國民黨3人整合必戰勝黨內保守力量　改掉醬缸陋習、宮廷文化

他：國民黨3人整合必戰勝黨內保守力量　改掉醬缸陋習、宮廷文化

關鍵字：

台中捷運交通部廖偉翔楊瓊瓔陳世凱藍線羅智強

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面