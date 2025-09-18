台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

▲交通部次長伍勝園。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

財劃法爭議未歇，台北市長蔣萬安今喊話，中央勿為壓制而罔顧地方基礎建設，交通部晚間回應，今年地方統籌分配款大增，台北市就多452億元、台中市多了295億元，若分別撥出10分之1及7分之1，就有能力編足捷運建設所需，呼籲地方政府要有責任感。

台中市長盧秀燕日前指出，中央核定明年中捷藍線補助款僅1.68億元，幾乎蓋不下去。蔣萬安今受訪也說，行政院和交通部對於給予地方捷運建設補助的數字兜不攏，盼中央不要只為了對抗和壓制地方，一再罔顧民生跟地方的基礎建設。

交通部次長伍勝園今天晚間指出，中央團隊從來不是局外人，始終是地方最有力的後盾，在交通建設上，中央沒有缺席，反而是傾全力支援、共同承擔，但地方自治事權仍須回歸

伍勝園舉例，115年度交通部原本提報2,200億元的公共建設預算，包含對地方捷運等建設的補助經費，但因為《財劃法》修法，中央財源重新分配後，交通部實際只獲得1,101億元，預算被砍了一半，即便如此，交通部仍盡力在全國各地的公平性、急迫性之間取得平衡。

伍勝園指出，今年台北市從財劃法修法中，多了452億元稅收分配，只要撥出其中10分之1，就有能力編足捷運建設所需。台中市透過財劃法也新增295億元收入，只要撥出其中7分之1，就足以讓捷運工程順利推動下去，不必停擺。

他表示，地方政府其實有能力自己補上缺口，該怎麼分配、調度，地方政府要有責任感。這些新增財源本來就是讓地方可以更彈性、更有力量來規劃重大建設。交通部也呼籲「拿到錢不是結束，而是開始」，是否把民眾最關心的建設放在前面？都是地方政府要回應人民的地方。

伍勝園表示，現在地方政府的財政結構比過去健全很多，中央不逃避責任，也會持續提供制度、資源上的支持，但地方更要展現主動、有效的財政調度能力與建設規劃能力。另也呼籲，在統籌分配款大幅增加的背景下，地方政府要以市民的需求為優先，編足捷運與軌道建設的經費，積極推動交通建設與區域發展。

