　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

▲▼交通部次長伍勝園。（圖／交通部提供）

▲交通部次長伍勝園。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

財劃法爭議未歇，台北市長蔣萬安今喊話，中央勿為壓制而罔顧地方基礎建設，交通部晚間回應，今年地方統籌分配款大增，台北市就多452億元、台中市多了295億元，若分別撥出10分之1及7分之1，就有能力編足捷運建設所需，呼籲地方政府要有責任感。

台中市長盧秀燕日前指出，中央核定明年中捷藍線補助款僅1.68億元，幾乎蓋不下去。蔣萬安今受訪也說，行政院和交通部對於給予地方捷運建設補助的數字兜不攏，盼中央不要只為了對抗和壓制地方，一再罔顧民生跟地方的基礎建設。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部次長伍勝園今天晚間指出，中央團隊從來不是局外人，始終是地方最有力的後盾，在交通建設上，中央沒有缺席，反而是傾全力支援、共同承擔，但地方自治事權仍須回歸

伍勝園舉例，115年度交通部原本提報2,200億元的公共建設預算，包含對地方捷運等建設的補助經費，但因為《財劃法》修法，中央財源重新分配後，交通部實際只獲得1,101億元，預算被砍了一半，即便如此，交通部仍盡力在全國各地的公平性、急迫性之間取得平衡。

伍勝園指出，今年台北市從財劃法修法中，多了452億元稅收分配，只要撥出其中10分之1，就有能力編足捷運建設所需。台中市透過財劃法也新增295億元收入，只要撥出其中7分之1，就足以讓捷運工程順利推動下去，不必停擺。

他表示，地方政府其實有能力自己補上缺口，該怎麼分配、調度，地方政府要有責任感。這些新增財源本來就是讓地方可以更彈性、更有力量來規劃重大建設。交通部也呼籲「拿到錢不是結束，而是開始」，是否把民眾最關心的建設放在前面？都是地方政府要回應人民的地方。

伍勝園表示，現在地方政府的財政結構比過去健全很多，中央不逃避責任，也會持續提供制度、資源上的支持，但地方更要展現主動、有效的財政調度能力與建設規劃能力。另也呼籲，在統籌分配款大幅增加的背景下，地方政府要以市民的需求為優先，編足捷運與軌道建設的經費，積極推動交通建設與區域發展。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

快訊／樺加沙颱風生成！路徑逼近台灣　最快周日發海警

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

快訊／樺加沙颱風生成！路徑逼近台灣　最快周日發海警

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

她託「白菜寶寶」出國找代理孕母卡關　吵到快離婚怒告求償75萬

國防自主走向國際　中科院導入彩帶火箭攔截反制無人機

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

玉兔認挺孕肚散步超吃力！　「腰痠到走不動」自爆靠游泳解救

【行徑囂張】台中17歲少年砍殺女友落網！　搭小黃衝彰化爽躺賓館4小時

生活熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

50嵐「她驚喝1新品」推爆！網吵翻：11點打去賣完了

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

注意！明起2縣市大停水

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

超多人都收到「Email這封信別點」！差點荷包不保

快訊／8縣市豪大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

民進黨秘書長徐國勇、台北市長蔣萬安近來為了光復節議題槓上。台北市政府副發言人蔡畹鎣今（18日）表示，徐國勇秘書長既然已經承認「台灣光復節」依法就是國定假日，那就請不要再口口聲聲說「沒有光復節」，請把這句話吞回去。

政院稱無力補助中南部捷運　北市府緊咬這件事

政院稱無力補助中南部捷運　北市府緊咬這件事

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議

快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

關鍵字：

統籌款財劃法交通部台北市台中市

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面