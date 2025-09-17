　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議

▲▼ 淡江大橋合龍典禮現場照。（圖／記者劉亮亨攝）

▲淡江大橋合龍典禮。（圖／記者劉亮亨攝）

記者崔至雲／新北報導

新北淡江大橋預計明年5月通車，國民黨新北市議員江怡臻今（17日）爆料交通部把「淡江大橋」四字拿去申請商標。對此，新北市政府表示，經濟部智慧財產局仍在審理此案，但若通過，不排除依「商標法」第48條提出異議。

江怡臻爆料，交通部把淡江大橋拿去申請商標，範圍包括印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、安排及舉行座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等。江怡臻大酸，難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？還要問交通部給不給印？

江怡臻也說，淡江大橋是公共建設，也是公共工程，公共的定義，結果被註冊商標，簡直滑天下之大稽。以新北市青春山海線為例，申請LOGO使用，要以青春山海線販賣商品，都非常歡迎，既沒有限定文字使用，更沒有像交通部申請淡江大橋商標一樣。澳洲雪梨大橋有註冊商標？日本明石海峽大橋有註冊商標？淡江大橋的設計師，Zaha Hadid 就已經是一個品牌了，交通部把集眾人智慧和共同努力的公共建設，註冊為商標，增加文創使用的困擾，是不希望大家知道淡江大橋在台灣嗎？

新北市府副發言人陳柏翰證實，市府有收到公路局公文，指出市府活動文宣品使用「淡江大橋」文字恐衍伸爭議。

陳柏翰表示，目前了解，經濟部智慧財產局仍在審理此案，因此現階段不受任何影響，但若通過，不排除依「商標法」第48條提出異議。

由於淡江大橋有三分之一經費為新北市負擔，公路局坦言，申請商標前未跟新北市討論，申請商標是為了讓品牌形象回饋公共服務，假使未來商標申請通過，可讓新北市和其他團體分享公共性並行銷推廣。

公路局指出，淡江大橋為眾所矚目的工程，也被CNN評為2025年全球11大重要建築，且是台灣重要地標，考量未來有品牌識別可提高價值，並確保公共性，才有此發想將「淡江大橋」申請商標註冊，是為讓品牌形象收益回饋公共服務。據知，這確實是公路局首個註冊的橋樑商標，今年2月先提出「淡江大橋」文字申請，4月提出圖示申請，未來有商標識別後，以後假如有類似的商品透過這樣品牌可以做文創，讓大家有這樣的公共財，並非公路局自己要做周邊商品。

●還想看更多...

►交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4萬股民盼到！「芝蔴街美語」母公司後天可買賣
80歲父拒住養老院　女兒留紙條離家！他看完崩潰道歉
快訊／高雄奪命車禍！女頭部重創慘死
一票人住宿退房「都忘了1事」　妹子2個月後嚇爛！
快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議
3女接連中毒　謎底揭曉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議

盧秀燕指中捷藍線補助被砍96%　行政院：按期程進行合理調整

民進黨選對會督導區規劃曝　初步同意嘉南高「年底前完成初選」

「強弓飛彈」首次亮相！攔截高度達70公里　中科院：已經進入量產

行政院修海纜7法　增沒入犯案船隻規範、強制船舶開識別系統

徐國勇提「蔣介石手稿」批蔣萬安沒光復　北市府嗆：逃避問題

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

管中閔：否認台灣光復、避談抗戰勝利　就是缺乏國家認同的民族敗類

轟徐國勇否認光復日是自欺欺人　他建議：民進黨當天禁止放假

找最優秀人才！賴清德：除少數個案　農曆年前完成縣市長提名

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議

盧秀燕指中捷藍線補助被砍96%　行政院：按期程進行合理調整

民進黨選對會督導區規劃曝　初步同意嘉南高「年底前完成初選」

「強弓飛彈」首次亮相！攔截高度達70公里　中科院：已經進入量產

行政院修海纜7法　增沒入犯案船隻規範、強制船舶開識別系統

徐國勇提「蔣介石手稿」批蔣萬安沒光復　北市府嗆：逃避問題

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

管中閔：否認台灣光復、避談抗戰勝利　就是缺乏國家認同的民族敗類

轟徐國勇否認光復日是自欺欺人　他建議：民進黨當天禁止放假

找最優秀人才！賴清德：除少數個案　農曆年前完成縣市長提名

4萬股民盼到！「芝蔴街美語」母公司後天可買賣　但續列變更交易

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

魏嘉瑩被關40度高溫車內　急備三台電風扇救命！

樂團自薦當暖場被拒：要就直接當嘉賓　謝和弦私下超暖舉動曝光

快訊／高雄死亡車禍！女騎士突逆向自摔「滑進車底」　頭部重創亡

崴航國際代表國際冷鏈聯盟　在菲國台灣形象展辦冷鏈物流媒合

林志穎兒Kimi迎16歲「長期沒露臉」　陳若儀親曝原因：給他點時間

中央首推「婚育宅」　規劃909戶！房型、租金曝光

釜山紅毯／《不能說秘密》桂綸鎂來了！觀眾區躁動　李心潔開肚臍辣爆

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

今天沒有放假！　北市行動防災APP誤發停班課通知急更正

釋昭慧籲拒領「普發1萬」　林思銘：出家人少碰政治

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

解決少數總統弊病　藍委推「二輪決選制」修憲案

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

徐國勇否認光復節　蔣：賴清德是哪國總統？

徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人

APP誤發停班停課訊息　北市消防局：人總自動轉發訊息推播

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

更多熱門

相關新聞

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

淡江大橋預計明年5月12日通車，國民黨新北市議員江怡臻爆料，交通部把「淡江大橋」拿去申請商標，質疑公共建設被註冊商標，簡直滑天下之大稽，難道以後民眾賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，還要送交通部審查？公路局坦言，申請商標前未跟新北市討論，申請商標是為了讓品牌形象回饋公共服務。

堆高機9/30起可申請「臨時通行證」上路　限行駛3公里內

堆高機9/30起可申請「臨時通行證」上路　限行駛3公里內

「淡江大橋」被申請商標！　江怡臻：以後蛋糕印橋名還要問交通部

「淡江大橋」被申請商標！　江怡臻：以後蛋糕印橋名還要問交通部

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

關鍵字：

交通部註冊淡江大橋商標新北市府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面