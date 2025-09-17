快訊／交通部爆註冊「淡江大橋」商標　新北市府擬依法提出異議

▲淡江大橋合龍典禮。（圖／記者劉亮亨攝）



記者崔至雲／新北報導

新北淡江大橋預計明年5月通車，國民黨新北市議員江怡臻今（17日）爆料交通部把「淡江大橋」四字拿去申請商標。對此，新北市政府表示，經濟部智慧財產局仍在審理此案，但若通過，不排除依「商標法」第48條提出異議。

江怡臻爆料，交通部把淡江大橋拿去申請商標，範圍包括印刷品、明信片、海報、包裝飲用水、影片製作、安排及舉行座談會、研討會、月餅、冰淇淋、車輪餅、海綿蛋糕、奶油餅乾等。江怡臻大酸，難道以後民眾賣個車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，都還要送交通部審查？還要問交通部給不給印？

江怡臻也說，淡江大橋是公共建設，也是公共工程，公共的定義，結果被註冊商標，簡直滑天下之大稽。以新北市青春山海線為例，申請LOGO使用，要以青春山海線販賣商品，都非常歡迎，既沒有限定文字使用，更沒有像交通部申請淡江大橋商標一樣。澳洲雪梨大橋有註冊商標？日本明石海峽大橋有註冊商標？淡江大橋的設計師，Zaha Hadid 就已經是一個品牌了，交通部把集眾人智慧和共同努力的公共建設，註冊為商標，增加文創使用的困擾，是不希望大家知道淡江大橋在台灣嗎？

新北市府副發言人陳柏翰證實，市府有收到公路局公文，指出市府活動文宣品使用「淡江大橋」文字恐衍伸爭議。

陳柏翰表示，目前了解，經濟部智慧財產局仍在審理此案，因此現階段不受任何影響，但若通過，不排除依「商標法」第48條提出異議。

由於淡江大橋有三分之一經費為新北市負擔，公路局坦言，申請商標前未跟新北市討論，申請商標是為了讓品牌形象回饋公共服務，假使未來商標申請通過，可讓新北市和其他團體分享公共性並行銷推廣。

公路局指出，淡江大橋為眾所矚目的工程，也被CNN評為2025年全球11大重要建築，且是台灣重要地標，考量未來有品牌識別可提高價值，並確保公共性，才有此發想將「淡江大橋」申請商標註冊，是為讓品牌形象收益回饋公共服務。據知，這確實是公路局首個註冊的橋樑商標，今年2月先提出「淡江大橋」文字申請，4月提出圖示申請，未來有商標識別後，以後假如有類似的商品透過這樣品牌可以做文創，讓大家有這樣的公共財，並非公路局自己要做周邊商品。

