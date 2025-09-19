強震海嘯演練今登場　陳世凱曝陸海空應變：隧道可告警停等

▲交通部長陳世凱呼籲全民做好防災準備。（圖／陳世凱臉書）

記者李姿慧／台北報導

配合國家防災日演練，氣象署今(19日)上午9時21分和30分發布全國性地震及海嘯演練訊息，交通部長陳世凱也在臉書公布交通部轄管陸、海、空各單位強震因應機制，包括公路隧道警示牌可告警「強震發生、停等」，揭露民眾可準備緊急避難包等「保命3招」，強調有準備更安全。

今年國家防災日演練以「巨震求生、強韌整備」為主題，氣象署今天上午9時21分及9時30分發布全國性地震及海嘯演練訊息，設定情境為台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，進而引發海嘯威脅，透過模擬震災情境和宣導，讓民眾熟悉災害發生時的正確應變步驟，強化自救與互救能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長陳世凱今也在臉書上發文指出，若真的發生強震，台鐵列車可透過未受損路段，迅速將救災人員、公益團體人員和裝備等協助運抵災區。公路局的地震告警系統，可以讓易落石路段的隧道，警示牌亮起「強震發生、停等」。

在海運方面，陳世凱表示，七大國際商港及馬公布袋兩國內商港也有設置地震監測站，可立即初步診斷危害程度並進場巡檢，確保港口作業安全。空運方面，民航局也配合消防署演練過國際人道救援專案包機，台灣的搜救隊能第一時間飛出國救人。

除了政府持續演練強化因應能量，陳世凱也提醒，民眾更要在日常生活中做好準備。他提出 《全民安全指引手冊》中的三大保命重點，包括家中是否準備至少一周份的食物和水？若停電或通訊中斷，是否和家人約定好集合地點？以及行動電源與緊急避難包是否已備妥？

陳世凱強調，大到國家系統，小到你我的日常，都是守護台灣的一部分，「有準備，更安全」，全民共同演練、一起守護家園。