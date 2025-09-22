機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

▲民進黨立委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍委徐巧芯日前自掏腰包犒賞助理前往捷克員工旅遊，出境前在華航貴賓室巧遇綠委王義川，徐巧芯假裝是粉絲上前要合照，舉起手機自拍，最後摘下墨鏡露出真面目，讓王義川起身離場，「不想理妳啦！」這段插曲也引起網友熱議。王義川今（22日）也還原當時過程，並強調，華航貴賓室並非公開場合，他已具名向華航提出要求檢討此事，並討論以後是否要禁止徐巧芯進去。

針對徐巧芯日前在華航貴賓室巧遇一事，王義川今還原過程指出，不管用什麼身分進去，航空公司貴賓室不是公開場合，華航貴賓室也規定不可以騷擾其他客人。他已具名向華航提出要求，要檢討這件事，並討論是否禁止徐巧芯進去，因為徐巧芯進去做的行為已經影響其他旅客。

至於華航目前有無回應？王義川說，「還沒」。媒體也問到，若是一般民眾遇到來打招呼？王義川則說，他常在路上跟一般民眾打招呼，但當時徐巧芯手上拿著一台已經開始錄製的機器跑來旁邊問「可不可以合照」，且不到10分鐘就PO上網。

王義川認為，不管用什麼身分進去，基本上這就是非公開場合、私人空間，他已經請華航了解，以後一般旅客進到貴賓室是不是也會受到這樣的騷擾。