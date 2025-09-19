徐巧芯指「裝瘋逃兵」不起訴　溫朗東嗆：我起了參選北市議員的念頭

▲政治評論員溫朗東。（資料照／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯爆料政治評論員溫朗東昔日曾「裝瘋逃兵」，溫朗東則回擊徐巧芯造謠，並以此提起告訴，然而北檢今作出不起訴處分。對此，溫朗東今（19日）在臉書發文表示，勢必提起再議，他接著開嗆徐巧芯，真的是「無敵芯芯」，並坦言自己起了參選的念頭，而且是選台北市議員，而幕後的推手，就是徐巧芯。

溫朗東表示，他今日稍早看到新聞才知道，徐巧芯造謠他「裝瘋逃兵」的案子，北檢不打算起訴，他目前雖然還沒有收到相關的文件，但之後勢必提起再議。

溫朗東不解，徐巧芯對沒有公權力的他造謠，北檢不起訴，但沒有公權力的政治粉專「無良公關」，卻被北檢起訴，讓他不禁開酸，徐巧芯真的是「無敵芯芯」。

關於遭指「裝瘋逃兵」的部分，溫朗東說明，去年第一時間，他就提供完整的就醫紀錄給北檢，證明自己根本就沒有「裝瘋逃兵」，而是真的生病。

溫朗東進一步說明，在國軍醫院的住院紀錄中，清楚的記載時間跟症狀，完全沒有徐巧芯造謠的「吃草亂大便」等事情，而徐巧芯唯一的證據，是有所謂的「檢舉人」。

溫朗東透露，其實他早就接獲情資得知，檢舉人跟徐巧芯的建商金主、都更協會過從甚密，換言之，就是一群「芯友友」基於政治利益集體對他發起的造謠。

溫朗東直指，徐巧芯在對他造謠前，向這所謂的「檢舉人」跟「芯粉群組」查證，其中有人說，溫朗東真的裝瘋逃兵，徐巧芯就以此為證據來卸除法律責任。

針對徐巧芯的爆料，溫朗東痛批，若是今天他搞一個群組，裡面有徐巧芯的大學同學，有她在馬英九時期的同事，裡面有人聽聞，「徐巧芯就是詐騙集團幕後首腦，是杜秉澄的幕後指使者」，他拿這個去爆料，就能當作證據嗎？

溫朗東感慨，這些芯粉，沒有一個人跟他一起當兵，也沒有一個人了解他生病的狀況，選擇道聽塗說，基於政治立場造謠抹黑，北檢竟然輕輕放下，這已經不是立委保護傘，而是造謠護身符。

溫朗東說，徐巧芯對他20年前的私人道德窮追猛打，對此刻正在發生的公館圓環、百萬人的生活利益嘲諷說「你只是在等紅燈」，這等政治人物能夠蒸蒸日上，實在是民主的悲哀。

不過，溫朗東強調，他也不會陷入悲哀，他自認出身平凡家庭，生過病，被人看輕，被看不起，但憑藉著努力與貴人相助，一步步恢復，有過得去的生活，有一點社會知名度。

溫朗東強調，即使台灣政治有這麼多的不合理，這依然是個充滿包容力與機會的美麗國家，真正該離開公職的是徐巧芯，而不是溫朗東，他接著坦言，自己起了參選的念頭，而且是選台北市議員，幕後的推手，就是徐巧芯，「妳從哪裡站起來為非作歹，我就從哪裡站起來斬妖除魔」。