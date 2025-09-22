點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

▲民進黨立委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王義川去年6月曾遭國民黨立委徐巧芯指控在前往北檢的路上兩度紅燈違規左轉。王義川今（22日）召開記者會，針對去年疑似被跟拍一事，公開檢察官不起訴內容。他指出，跟蹤者均受雇於凱思國際，而查詢政府公開網站後發現，該公司曾投資求真民調，且2間公司在某一時期負責人為同一位。凱思國際也曾投資民報媒體，當時派駐在民報媒體的法人代表是張晉源，也就是和民眾黨主席黃國昌一起創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」的張晉源。王義川怒指，「這應該是台灣政治史上很大的政治醜聞」。

民進黨立委王義川今日上午10時在議場前「『跟蹤政敵、政治醜聞 』-偷拍集團現形」記者會。王義川指出，去年6月徐巧芯拿出民眾提供的照片檢舉他（兩度紅燈違規左轉），但當日其實是不連續過程。當時他結束銀行行程後，先回家2小時，出來後又被跟，「我就覺得不太對勁，想知道背後誰在跟」，因此向警方報案，後來在今年8月20幾日收到桃園地檢署不起訴處分書。

王義川說明，內容大概提到，包含租車者，跟蹤他的相關人士總共有4位，均受雇於「凱思國際有限公司」，並自稱媒體，因此檢察官認為，既然是媒體從後面拍，沒有任何恐嚇危害安全的問題，所以不起訴。此案共跟蹤9天，包括照片被揭露後又持續跟蹤2天。

王義川揭露，凱思國際曾投資「求真民調」，2間公司的負責人在某一時期一模一樣，為同一人；且凱思國際也曾投資民報媒體，當時（2022年4月）凱思國際派駐在民報的法人代表叫張晉源，張晉源曾與黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

從政府公開資訊中得知，凱思國際負責人為李麗娟，李麗娟除經營凱思國際外，也曾以法人代表身分出任求真民調創辦時董事長。

王義川表示，他要請教徐巧芯，當時揭露時說是民眾投訴提供檢舉的，但相關調查指出，這4位都自稱是媒體，有媒體自己拍到新聞照片不報導，用民眾名義丟給徐巧芯？這是什麼邏輯？徐巧芯怎麼拿到的，應對外說明。

王義川也說，凱思國際、求真民調跟民報之間的關係在政府公開資訊都有，黃國昌跟張晉源、求真民調的關係，他要公開請問黃國昌，最近不起訴處分書出來後，黃國昌有沒有跟凱思國際相關人員有相關聯繫討論？不起訴處分書講得很清楚，案子背後非常確定是凱思國際，後續他們還會做什麼事，等徐巧芯、黃國昌回應問題後再來說明。

「這應該是台灣政治史上很大的政治醜聞」，王義川強調，如果案子跟徐巧芯、黃國昌有關係，去跟蹤政敵，不管用什麼方式取得這些資訊，他覺得這就是政治醜聞。