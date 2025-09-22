喊「徐巧芯叫我認罪」仍續押　杜秉澄頭塞馬桶自殘遭兩度上銬

▲立委徐巧芯丈夫的姊夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易替詐團洗錢，台北地院一審判他15年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯、葉品辰／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與姑丈杜秉澄，遭控成立「水房」替詐騙集團將資金轉換為虛擬貨幣，洗錢金額超過2700萬元，一審分別被判刑10年、15年，目前案件上訴審理中。高院日前裁定兩人自9月7日起延押禁見2個月，未料杜秉澄在看守所內情緒多次失控，甚至傳出企圖自殘、拒絕服藥，兩度遭到上銬強制管束。

檢方指出，杜秉澄招募友人開設公司帳戶，搭配劉向婕等人提領、換匯、回存等手法，將資金轉入虛擬貨幣錢包，協助詐團漂白資金，獲利抽成3%，涉案金額超過2701萬元，受害人多達167人，目前已有53人提告。

杜秉澄在4日的延押庭上當庭痛訴自己「被關18個月很不公平」，還聲稱如果判有罪會尋短，甚至指控徐巧芯要求他認罪，還押途中一度對媒體大喊，引起譁然。

杜秉澄10日上午在舍房內先是面對牆壁喃喃自語，接著突然將頭埋入舍房馬桶內，疑似有自傷舉動，由於他曾說過「會尋短」，管理員發現異常立即介入，並依羈押法啟動緊急保護措施上銬，當晚情緒穩定後才解除。不料隔日，他又拒絕配合服藥，還拒還藥物，所方擔心他再次危及自己或影響秩序，再度將他強制上銬並通報高院。合議庭認為，所方處置符合規定，並要求加強安全維護。

對於案件延燒，徐巧芯先前回應，自己與杜並無任何聯繫，批評對方「有病就去看醫生」，並呼籲法院勿輕縱詐騙集團相關人士。

