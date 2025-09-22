雙城論壇突喊卡！　陸委會也意外：今天本要發證了

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市政府22日上午宣布台北上海城市論壇（雙城論壇）延後舉行，有藍營議員質疑中央在MOU（備忘錄）的核准上刁難，並控陸委會遲不核定行程。對此，陸委會發言人梁文傑表示，他們也很意外，因為上周五各部會已就MOU初步達成共識，移民署今天也準備要發證，讓全團都可以出發，「什麼原因臨時決定暫停，我們也不是很清楚。」

梁文傑22日上午針對雙城論壇延後舉行一事受訪，他提到，今天早上林奕華副市長說得很清楚，兩份MOU牽涉到的部會很多，譬如說一份水資源合作的MOU，就牽涉到經濟部水利署、內政部國土管理署，還有環境部，「因為牽涉到的部會很多，陸委會的角色就是提供協助，想辦法讓各部會的意見都能整合在一起。」

梁文傑解釋，由於協商的過程牽涉到的意見不少，可能有一些時間會比較長一點，加上市政府提出的時間也不是很長，所以我們其實是到上個禮拜五，大家都已經初步達成共識了，「本來想說應該會很順利，但很意外今天北市府會突然說先暫時停止，我們也是相當意外。」

▼去年雙城論壇在台北舉行。（圖／ETtoday攝影中心攝）



對於行程審核的部分，梁文傑說，其實北市府該補的文件、資料都已經補得差不多了，今天早上移民署本來已經要發證，但北市府決定先撤回申請，想等以後再重新提出申請，「所以今天本來是移民署已經要發證，讓他們全團都可以去了，所以我們也有點意外，也有點遺憾。」

梁文傑強調，雙城論壇這麼多年來，陸委會的角色都是一樣的，站在積極協助的立場，這一次也是一樣，因為簽署的MOU涉及到很多部會，也是積極協調，「整個事情其實我們和台北市政府的溝通協調是非常頻繁，且相當順利的。」

梁文傑還說，「至於最後是因為什麼原因讓北市府臨時決定暫時停止，之後再進行，我們也不是很清楚，從陸委會的立場，未來他們若再提出申請，我們還是同樣扮演協助的角色。」