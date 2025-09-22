　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇延期舉行　林奕華證實與MOU有關：有部會還沒回覆

▲▼台北市副市長林奕華雙城論壇致詞。（圖／ETtoday攝影中心）

▲台北市副市長林奕華。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府原定9月25日率團到上海出席雙城論壇，但今（22日）一早8點卻突然宣布雙城論壇不在9月舉辦，負責與上海方磋商的副市長林奕華說明表示，今年要簽訂的兩個MOU，尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定「急事緩辦」，雙方就協調好後，在有更好準備下才來進行。是否是陸委會要求補件？林奕華則說，在MOU部分有些不一定是牽涉到陸委會，而是其他的部會。

今年雙城論壇由上海方主辦，本來確定於25至27日舉行，台北市政府並於9月11日遞件向陸委會提出申請，依慣例審查約需兩週時間；市府也在16日通知媒體行前準備工作，但今早市府臨時通知雙城論壇將不在9月舉辦。

林奕華指出，每年雙城論壇的磋商都會決定一年會有幾個時間點，一般都從第一個時間點就來進行相關的行政程序，最近檢視相關行政工作，評估很多事務性跟技術性的審查和協調進度，覺得應該還要再經過更周延的準備，所以決定不在第一個時間點9月辦理。對於MOU是否壓線送件，她說，MOU的送件大概是一個月前，一個是將近一個月前，也相對符合中央規範，送去給中央做部會相關的審查，但因為牽涉部會比較多，每個部會進度是不一樣，還是尊重中央的權限。

林奕華強調，大家都知道，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方交流平台，所以一定要確定它非常的穩健跟周全，也希望這樣的交流真的能夠發揮實質的交流效果，為兩岸關係加分。因此有些細節的部份，希望可以有更多的籌備時間，讓細節可以更加的周延跟完整，才決定「急事緩辦」，雙方就協調好在有更好的準備下來進行。

是否是陸委會要求補件？林奕華則說，在MOU部分有些不一定是牽涉到陸委會，而是其他的部會，每年議會都非常關心在MOU的簽訂及實際上兩個城市能彼此交流互相學習。至於主論壇部分，林奕華說，陸委會覺得還好，大概是覺得要補充一些講者、分論壇的細節，行程的相關安排及會見到的中國大陸方的官員，但這個跟平常要求是一樣的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

只要看見過物件都能用草編成品　80歲嬤李邱阿守教草編樂在其中

快訊／颱風外圍環流沉降「中部有焚風」　6縣市高溫警示

小貨車五楊高架突邊開邊冒煙　駕駛急停路肩逃生...瞬間成廢鐵

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

雙城論壇突喊卡　陸委會：我們也很意外

陳佩琪爆柯文哲疑染HPV！　他指違反醫生倫理：柯同意公開嗎

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

「被關一年自然免疫下降」　陳佩琪談柯文哲病況：他身體承受不了

「能平安退伍我心懷感恩」　江啟臣憶蛙兵軍旅：要用智慧維護和平

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

李四川：拆公館圓環「可提前9月底完成」

淡江大橋商標權惹議　新北：只能說「歡迎來那座不能說名字的橋」？

更多熱門

相關新聞

雙城論壇延期軍工股活躍　雷虎亮燈漢翔漲7%

雙城論壇延期軍工股活躍　雷虎亮燈漢翔漲7%

台北市政府突然宣布雙城論壇延期，消息一出，航太軍工股表現活躍，開盤1小時雷虎（8033）亮燈漲停，漢翔（2634）盤中一度漲逾7%，另長榮航太（2645）、龍德造船（6753）也有半根以上的漲幅。

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

強颱樺加沙侵台　蔣萬安示警北市驚人風力

強颱樺加沙侵台　蔣萬安示警北市驚人風力

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

關鍵字：

雙城論壇台北市蔣萬安林奕華上海陸委會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面