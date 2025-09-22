雙城論壇延期舉行　林奕華證實與MOU有關：有部會還沒回覆

▲台北市副市長林奕華。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府原定9月25日率團到上海出席雙城論壇，但今（22日）一早8點卻突然宣布雙城論壇不在9月舉辦，負責與上海方磋商的副市長林奕華說明表示，今年要簽訂的兩個MOU，尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定「急事緩辦」，雙方就協調好後，在有更好準備下才來進行。是否是陸委會要求補件？林奕華則說，在MOU部分有些不一定是牽涉到陸委會，而是其他的部會。

今年雙城論壇由上海方主辦，本來確定於25至27日舉行，台北市政府並於9月11日遞件向陸委會提出申請，依慣例審查約需兩週時間；市府也在16日通知媒體行前準備工作，但今早市府臨時通知雙城論壇將不在9月舉辦。

林奕華指出，每年雙城論壇的磋商都會決定一年會有幾個時間點，一般都從第一個時間點就來進行相關的行政程序，最近檢視相關行政工作，評估很多事務性跟技術性的審查和協調進度，覺得應該還要再經過更周延的準備，所以決定不在第一個時間點9月辦理。對於MOU是否壓線送件，她說，MOU的送件大概是一個月前，一個是將近一個月前，也相對符合中央規範，送去給中央做部會相關的審查，但因為牽涉部會比較多，每個部會進度是不一樣，還是尊重中央的權限。

林奕華強調，大家都知道，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方交流平台，所以一定要確定它非常的穩健跟周全，也希望這樣的交流真的能夠發揮實質的交流效果，為兩岸關係加分。因此有些細節的部份，希望可以有更多的籌備時間，讓細節可以更加的周延跟完整，才決定「急事緩辦」，雙方就協調好在有更好的準備下來進行。

是否是陸委會要求補件？林奕華則說，在MOU部分有些不一定是牽涉到陸委會，而是其他的部會，每年議會都非常關心在MOU的簽訂及實際上兩個城市能彼此交流互相學習。至於主論壇部分，林奕華說，陸委會覺得還好，大概是覺得要補充一些講者、分論壇的細節，行程的相關安排及會見到的中國大陸方的官員，但這個跟平常要求是一樣的。