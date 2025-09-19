　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：兩岸「去多來少」　主因是陸客未恢復

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦副主任潘賢掌19日出席活動時表示，今年上半年兩岸人員往來超過250萬人次，同比增長逾20%。對此，陸委會指出，今年1至7月大陸來台人數僅35.7萬，明顯「去多來少」，主因是陸方未恢復陸客來台觀光，「若真有意推動兩岸文教交流與觀光，儘速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商。」

陸委會表示，國台辦宣稱今年上半年兩岸人員往來超過250萬人次，但據我移民署統計資料，本年1至7月中國大陸來台人次為35.7萬，扣除小三通前往金門、馬祖的11萬人次，僅剩約24萬人次，兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」的狀況，「究其原因，主要是陸方迄未恢復陸生來台就讀學位及陸客來台觀光。」

陸委會提到，依政府現行政策，我方已開放赴陸觀光自由行，亦未限制學生赴陸交流，按照陸方所公布的數據，證明了目前的兩岸交流，多為台灣民眾赴陸。

陸委會指出，陸方不願意與我方透過小兩會協商來開放觀光，更禁止陸生來台就讀學位，導致雙方人員往來出現巨大落差。究竟是誰在阻擋交流，數字已說明了一切。

陸委會說，政府向來歡迎陸生來台就學，但陸方自109年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，113學年度在台就讀學位的陸生僅餘1556人，「本會多次呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復陸生來台就學，惟陸方迄今並無正面回應。」

陸委會強調，有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之在我部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。至於陸客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，我方建議由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，避免過去陸客來台觀光發生的亂象，並有助於政策順利執行。

陸委會還說，我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

陸委會並呼籲，「陸方若真有意推動兩岸文教交流與觀光，儘速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商，並恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序的交流。」

09/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

