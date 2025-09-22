9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

▲蒼龍星宿逐漸西沉，被稱為「龍收尾」。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

在中國傳統文化習俗中，繼農曆二月初二的「龍抬頭」、端午節「飛龍在天」後，今（2025）年9月23日，也就是農曆八月初二晚間，天文愛好者將迎來「龍收尾」天象。當晚8時許，「蒼龍七宿」會逐漸西沉，龍頭隱沒地平線下，只剩龍身與龍尾可見。

《新華社》報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超解釋，「龍抬頭」、「飛龍在天」和「龍收尾」正是蒼龍七宿週期性運動的重要節點，古人藉此判斷時令、安排農事，形成一種天然的「日曆」。

據悉，古人為觀測天象，將天球赤道和黃道一帶的恆星分為二十八星宿，每七星宿為一組，蒼龍七宿由角、亢、氐、房、心、尾、箕七星組成，古人據此描繪出一條巨龍的形象，其中，角宿為龍頭，尾宿與箕宿則代表龍尾。

王科超指出，「龍收尾」天象與「龍抬頭」相隔半年，互為呼應，體現古人將天文曆法與農耕生活結合的智慧與文化意涵，約2000年前，古人能在農曆八月初二黃昏後觀測到「龍收尾」，但隨著歲差影響，如今需至晚間8時左右才能見到。

王科超強調，今（2025）年的情況是，角宿（龍頭）已完全沉沒，心宿（龍身）處於西南低空，尾宿與箕宿（龍尾）則已越過中天，為觀測提供清晰視野。