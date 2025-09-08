　
快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

▲9月7日深夜至8日凌晨將現「血月」奇景，南瀛天文館將辦觀測活動，邀全民共賞。（記者林東良翻攝，下同）

▲9月8日凌晨將現「血月」奇景。（圖／記者林東良翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（8日）凌晨，夜空將迎來罕見的天文奇觀——月全食，也就是俗稱的「血月」，全食階段長達1小時23分鐘，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次。命理師楊登嵙指出，根據傳統習俗，月食期間宜盡量待在室內，或在車內、樹蔭、騎樓等有遮蔽的地方，避免長時間暴露於戶外，以免沾染厄運。

台北市立天文科學教育館表示，月全食自0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，最精彩的全食階段在1時30分至2時53分，其中2時12分為「食甚」，月球完全進入地球本影並呈赤銅色。民眾只需選擇西邊開闊地點，以肉眼或雙筒望遠鏡即可欣賞此次天象，甚至可捕捉「紅月掩星」的罕見景象。

然而，在傳統民俗信仰中，血月常被視為不祥徵兆。命理師楊登嵙指出，道教與佛教皆認為「血月」象徵天地陰陽失調，古代更流傳「血月見，妖孽現」的說法，認為此天象預示災難或重大事件的到來。唐代《開元占經》也對不同顏色的月食賦予象徵意義，如青者為憂、赤者為兵、黃者為財、白者為喪、黑者為水。

楊登嵙提醒，月食期間會產生陰陽磁場的混亂，古人認為凡人若直接曝露在外可能招來厄運，因此建議民眾盡量待在室內觀賞，若不得已在戶外，應選擇車內、樹下或騎樓下等有遮蔽之處，不要直接暴露在空曠地點。由於月全食時間僅約1.5小時，科學上並無害，但遵循民俗禁忌可安心欣賞天象。

月食（Lunar eclipse）是一種當月球進入地球陰影時，部分或全部無法被太陽光照亮的天文現象，每年全球至少發生兩次，通常發生在滿月的晚上，而地球軌道面與月球軌道面存在約5度交角，因此並非每個滿月都會出現。台灣未來十年內，可見本影月食共9次，其中月全食7次，但僅3次為全程可見，想完整欣賞紅月需掌握最佳觀測時段。

中央氣象署提供觀月建議，新竹以北與宜蘭觀賞條件相對較佳，南部、花東及離島需視雲量調整觀測地點。對於喜愛天文奇觀或想拍攝紅月的民眾，本次月全食提供難得的機會，也是科學觀測月球亮度與顏色變化的重要時刻。

