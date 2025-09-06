　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月亮變得很紅…台北天文館：「血月掩星」月全食週一凌晨登場

▲▼月亮變得很紅…「血月掩星」周一凌晨登場。（圖／台北市立天文科學教育館）

▲台北市立天文科學教育館表示，「血月掩星」將於週一凌晨登場。（圖／台北市立天文科學教育館，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣8日（週一）凌晨將迎來一場難得的天文盛事「月全食」。這次月全食屬於第128沙羅序列的第41次，連同半影月食在內全程長達5小時30分。本影月食維持3小時30分，而最吸睛的全食階段將持續1小時23分，期間月球將從地球半影南側穿越。屆時，亞洲全境、澳洲西半部及非洲東部部分地區都能完整觀賞到這場天文秀。

台北市立天文科學教育館表示，台灣觀測條件極佳，月食自9月7日（週日）晚間11點27分開始進入半影，至隔日凌晨4點57分結束。雖然半影月食肉眼不易分辨，但用長焦距相機拍攝，仍能捕捉到月面於進出半影時的亮度變化。到了0點27分正式進入本影（初虧），1點30分起進入全食（食既），2點12分達到最深處（食甚），2點53分結束全食（生光），3點57分恢復圓滿（復圓）。全食期間，月球會因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，也就是俗稱的「血月」。

值得一提的是，此次月全食還伴隨著月全食掩星現象。全食時段內，紅月將遮掩寶瓶座82這顆視星等約6等的恆星。掩星過程自1點30分開始，2點29分結束。無論是用雙筒望遠鏡直接觀察，還是用長焦鏡頭拍照，都有機會親眼見證紅色滿月遮蔽恆星的罕見畫面。

▲▼月亮變得很紅…「血月掩星」周一凌晨登場。（圖／台北市立天文科學教育館）

▲▼月亮變得很紅…「血月掩星」周一凌晨登場。（圖／台北市立天文科學教育館）

▲▼月亮變得很紅…「血月掩星」周一凌晨登場。（圖／台北市立天文科學教育館）

