編號「807098」小行星命名「陳嵩」星　業餘天文愛好者之名留星空

▲陳嵩星的運行軌道示意圖。（圖／翻攝潮新聞）

記者魏有德／綜合報導

國際天文學聯合會小行星命名委員會9月1日發布簡報，宣布將國際編號807098的小行星命名為「chensong」，以此紀念杭州市天文學會創始理事、顧問陳嵩。該學會理事董莊勇感嘆，「從此抬頭仰望星空時，就有了一顆陳嵩星，這是天文愛好者眼中的極致浪漫。」

▲陳嵩。（圖／翻攝潮新聞）

《潮新聞》報導，807098號小行星於2017年由星明天文台發現，使用的正是陳嵩帶領團隊製作的「半米望遠鏡」。經國際小行星中心確認，該星屬於主帶小行星，絕對星等為17.09等，繞太陽公轉一周需5.51年，近日距為2.9349622天文單位，軌道傾角8.44744度。

今年47歲的陳嵩，從1986年哈雷彗星近地時被啟蒙，逐步從目視觀測走向星空攝影，最終成為推動大陸業餘天文觀測的重要人物。

▲星明天文台的半米天文望遠鏡。（圖／翻攝潮新聞）

2015年前後，大陸鮮有0.5米口徑的業餘天文望遠鏡，陳嵩遂決定籌組團隊攻關，他在2014年曾發起小範圍眾籌，兩年後成功完成半米望遠鏡的初光測試，並交由星明天文台使用。

▲業餘天文愛好者陳嵩拍下的星空。（圖／翻攝潮新聞）

此後，該半米望遠鏡已發現十餘顆小行星和超新星，其中，包括具潛在威脅的「近地天體」。星明天文台因此向國際天文學聯合會申請，將807098號小行星命名為「陳嵩」，最終獲批。

陳嵩近年除科研探索外，也致力於科普學習。他常帶孩子與攝影愛好者觀測星雲、認識星座，並記錄大量震撼的星空影像。他的兒子稱，天空中有一顆「爸爸星」讓人覺得很酷。陳嵩正推動開發智慧相機，希望讓更多人參與星空攝影。