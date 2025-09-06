　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9／8迎月全食「赤銅紅月超過1小時」　最佳觀賞點曝

▲▼氣象署公布月全食觀賞時間和最佳地點。（圖／氣象署提供）

▲氣象署公布月全食觀賞時間和最佳地點。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣即將迎來今年天文盛事「月全食」，氣象署表示，月全食將在9月8日凌晨登場，從00時27分至03時57分 歷時約三個半小時，其中最精彩的全食階段落在凌晨01時30分至02時53分，月亮將化身赤銅色「紅月」，持續長達1小時23分鐘，北台灣觀賞機率高。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文表示，今年天文盛事「月全食」紅月將再現，時間落在9月8日凌晨，從00時27分到03時57分，歷時約三個半小時，可見證月缺月又圓；凌晨01時30分至02時53分，月亮將完全進入地球本影，呈現赤銅色的「紅月」，持續長達1小時23分鐘。

氣象署說明，本次月食自9月7日23時27分的「半影食始」開始，至9月8日04時57分的「半影食終」結束。午夜過後月偏食展開，月亮將逐漸出現缺角，隨後進入全食，最深刻的時刻是02時12分「食甚」，直到02時53分「生光」，紅月才會慢慢退去，最後在03時57分恢復完整。

至於各地觀賞條件，氣象署預估，新竹以北、宜蘭及馬祖越晚越適合賞月，條件相對較佳；苗栗及中部地區雲量稍多，需要碰運氣；至於南部、花東、澎湖及金門雲量偏多，還會出現短暫陣雨，民眾得在雲雨縫隙中尋找機會。由於南方雲系北移，天氣不穩定，觀測條件受影響的區域較廣，但整體而言，北部及東北部仍有不錯的觀賞可能。

氣象署提醒，月食發生時月亮大約會出現在南方天空，隨著時間推移將往西南方移動，建議民眾選擇南至西南方視野開闊、無遮蔽物的地點觀賞。如果不便外出，氣象署也將在9月7日深夜23時20分起，至9月8日清晨5時提供網路直播，完整呈現月全食的精彩過程。

氣象署強調，本次月全食發生在9月8日凌晨，也就是9月7日深夜至9月8日清晨，並非9月8日的晚上，提醒民眾不要搞錯時間。

天文月全食紅月氣象署台灣觀賞地點

