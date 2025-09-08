國際太空站8日晚掠過石家莊上空　民眾肉眼可見

▲國際太空站。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸科普博主「天文在線」今（8）日表示，國際太空站將於19時47分56秒至19時50分46秒之間掠過石家莊上空，若天氣晴朗少雲，民眾可抬頭觀望，將能以肉眼清晰看到太空站在夜空中緩慢移動。此次最亮時刻將出現在19時50分，位置在東南方，猶如一顆明亮的星星，不需望遠鏡即可觀賞。

《極目新聞》報導，該科普博主指出，國際太空站運行高度距地約413至419公里，從地面看上去像星點般緩慢移動，容易與飛機或風箏混淆。各地觀測時間略有差異，但附近地區變化不大，民眾可透過網站「heavens-above」查詢所在城市的具體時間與方位。

對此，深圳市天文台工作人員王棟表示，人們能夠肉眼看到國際太空站或中國的「天宮空間站」並不罕見，因為衛星經常在不同地區夜空出現，「不用望遠鏡就能看到一個明亮光點，像星星一樣慢慢移動」。

公開資訊顯示，國際太空站於1998年建成，由美國、俄羅斯、歐洲、日本及加拿大共同運營，是目前在軌最大的太空實驗平台，具備先進科研設施，可進行跨學科研究。今（2025）年8月，俄羅斯國家航天集團與美國航太總署達成共識，太空站至少服役至2028年，並有可能於2030年以可控方式脫離軌道，墜入南太平洋指定海域，結束其歷史使命。