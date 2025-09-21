曾嗆柯文哲「圖利」！郝龍斌改喊藍白合：小恩小怨早已翻頁

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌21日與台中市長盧秀燕相約到當地知名小吃店用餐，受訪時談到與民眾黨前主席柯文哲的關係。他強調，自己雖曾批評柯涉京華城案圖利，但「小恩小怨早就翻頁」，去年就已認為該案是政治迫害，呼籲必須透過藍白合作制衡民進黨，最終目標是2028年讓國民黨重返執政。

郝龍斌表示，當前國民黨仍有6名黨工被羈押、百餘人遭起訴，這是司法不公，黨內無論誰當主席，都必須全力營救與平反。他舉例，前北市黨部主委黃呂錦茹曾遭羈押長達98天，身心狀況受挫，被迫認罪，這正顯示司法問題已嚴重到不可忽視的地步。

面對外界質疑他對柯文哲立場轉變過快，郝龍斌回應，若案件已偵結並完成起訴，卻仍持續羈押，「這件事本身就不公平、不合理」，不只他本人，許多民眾也無法認同。他強調，藍白若能攜手合作，才能真正扭轉局勢，否則在野力量分散，只會讓民進黨持續執政。

談及競選動機，郝龍斌坦言決定參選相當突然，但他自認具備行政與黨務歷練，且沒有意圖競逐總統大位，能以無私立場爭取支持，凝聚黨內共識。他更指出，國民黨過去兩度「地方選舉大勝、總統大選慘敗」，就是因提名與合作過程出現問題，這次參選正是為了避免重蹈覆轍，讓2026、2028年終結連續失敗的局面。

盧秀燕則回應，國民黨人才濟濟，她願意傾聽所有候選人理念，並期盼黨內將這場選舉當成喜事，和氣地選出新的領導人。