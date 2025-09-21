喊話黨主席選舉公正　鄭麗文：黨中央每個縣市都應辦政見發表會

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中天電視台昨日舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請候選人鄭麗文、羅智強、張亞中等，主席候選人之一卓伯源突然現身，並數度嘗試進入會場未果，卓伯源痛斥中天新聞干擾選舉， 如果沒有邀請所有參選人，就不該使用國民黨名義。鄭麗文今（21日）表示，此次黨主席選舉一定要公平、公開、公正，還要團結大家，要求主辦選務的黨中央能在全國每個縣市都辦一場政見發表會，尊重全國各地的黨員同志，並讓每位候選人都能充分地表達自己的參選理念和政見。

中天新聞昨日舉辦首場辯論會，辯論會只邀請孫文學校校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文以及前台北市長郝龍斌，但郝最終未出席。但在辯論會尚未開始前，同為參選人的卓伯源忽然現身中天電視台現場，表示自己一定要進去參加辯論，遭現場工作人員阻擋，讓他怒轟「不要臉」。

鄭麗文對此表示，昨日電視辯論會安排，原本受邀的前台北市長郝龍斌最後沒有出席，而積極想參加的前彰化縣長卓伯源卻被擋在門外，這樣的情況已經引發外界對選舉公平性的疑慮。她說，此次黨主席選舉一定要公平、公開、公正，還要團結大家，所以建議辯論會主辦單位邀請所有參選人一起參與辯論。

鄭麗文也要求主辦選務的黨中央能在全國每個縣市都辦一場政見發表會，尊重全國各地的黨員同志，並讓每位候選人都能充分地表達自己的參選理念和政見，讓黨員可以選賢與能。黨主席選舉的每個環節，都應該是制度健全、程序透明、大家平等參與的民主過程，相信自己是最有能力整合黨內外的主席人選。

鄭麗文說，不管是黨中央、立法院黨團、智庫到地方議會的上下整合，還是跟民眾黨、新黨等反對民進黨的力量合作，自己都有經驗和能力，來凝聚最大的共識，帶領大家一起把民進黨拉下來，「主席選舉不只是競爭，更是要讓我們的黨更強大、更團結，希望這場選舉能成為制度的典範，而不是留下任何遺憾。」