政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他：國民黨3人整合必戰勝黨內保守力量　改掉醬缸陋習、宮廷文化

▲▼張亞中、鄭麗文、羅智強20日出席中天電視主辦的「國民黨主席大辯論」。（合成圖／記者李毓康攝）

▲張亞中、鄭麗文、羅智強20日出席中天電視主辦的「國民黨主席大辯論」。（合成圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席參選人的大辯論昨天（20）落幕，前立委邱毅21日表示，他又再看了一遍後，有一個強烈的感覺。他說，三個人（羅智強、鄭麗文、張亞中）的互補性很強，如果能協調成一個組合，必能戰勝國民黨內的保守力量，可以把醬缸陋習、宮廷文化、密室喬事的沈痾痼疾徹底給改革掉。

邱毅表示，國民黨當然要團結，不但要，而且還要擴大到藍白合，而要戰勝民進黨，必須團結所有的反綠力量。他認為，是要展延及兩岸，中國人大團結，粉碎台獨的惡勢力。

不過，邱毅坦言，團結二字知易行難，而且常被用來做為黨同伐異的工具。他說，張亞中說的對，保守力量定義的團結，是你必須聽我的，團結在我的既得利益之下。保守力量的團結就是服從、聽話，乖乖做我的舔狗。

邱毅表示，保守力量的核心價值觀，就是他們是高人一等的權貴。若對他們的做法提出質疑、批評，就是他們眼中的萬惡不赦，可惡的傢伙，既然非我族類，當然要封殺你上節目，讓你有口難言，再用他們優勢的媒體力量，抵制、抹紅，讓大家別支持，甚至倒過來，指責是破壞團結製造分裂的份子。

邱毅表示，羅智強講的很好，他除了有理念以外，更強調腳踏實地的付出，他有許多的例証，証明自己是說到做到。他說，羅智強在馬王政爭後丟了官，又受到一些人的落井下石，有五年的時間處於失業狀態，但仍把辛苦籌來的錢捐給在高雄奮戰的韓國瑜，後來他也繼續無私的奉獻，腳踏實地不打高空的落實團結，他的團結經驗是血淚交織出來，一步一腳印走出來的，這種苦孩子熬出頭的團結觀，確實很令人動容的。

邱毅說，鄭麗文是最後一個發言，她也強調實踐，黨主席走出冷氣房、舒適圈、同溫層，接觸基層，傾聽、溝通、協調，這應該是過去高高在上的黨主席很難做到的，但這才是真正的促進團結。

邱毅表示，一直有人批評她參加過民進黨，說她血統不純，她對這個質疑坦然面對。邱毅認為，這個經驗反倒是正面的，有助於知己知彼，有效對抗豺狼虎豹的民進黨，無畏、面對、不屈服，所以有戰鬥力，不愧是女戰神。

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

