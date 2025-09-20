快訊／桃機黃牛特斯拉「有損國際形象」　檢諭知15萬元交保

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園機場第一航廈外的航西路今（20日）上午9時10分，蔡姓男子駕駛「黃牛車」特斯拉違法攬客，更拒檢試圖衝撞航警，航警隨即拔槍轟8槍制止，依法送辦。桃園地檢署複訊桃機載客黃牛蔡姓犯嫌，認為蔡男行為有損國際形象，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害，諭知以15萬元交保。

警方說明，洪姓、周姓員警在桃園機場攔查列管違規攬客業者，當時蔡姓男子正駕駛特斯拉，準備搭載剛落地的港籍女遊客，員警見狀上前要求停車受檢，蔡男因心虛拒檢試圖駕車逃跑，造成女子摔落在地，差點被車輛輾過，一旁旅客見狀立刻上前幫忙把女子拉到安全處。

▲▼蔡男拒檢試圖衝撞員警，最終仍被拉出車外壓制上銬。（圖／讀者提供）



然而蔡男甚至試圖加速衝撞員警、警車，為了現場人員安危，員警遂拔槍對空鳴槍後朝輪胎射擊，一共開了8槍，接著把蔡男從車內拉出壓制，但過程中蔡男依舊不願乖乖就範，最後在支援警力協助下將他上銬帶走。

而遊客李女送往桃園敏盛醫院治療後並無大礙。警方後續依公共危險、妨害公務等罪嫌將蔡男帶返偵辦，幸未釀成更大傷亡。

此外，桃園市政府交通局指出，針對桃園機場有關白牌車違規營業裁罰部分，經查獲屬實，會依「未經核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業裁量基準」規定裁處至少10萬元，並吊扣該次非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照4個月。交通局定期會與航警、監理站在機場稽查；另也與警察局合作稽查白牌車。