　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》　推動濕地保育與環境教育

▲桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》

▲桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所20日在八德埤塘自然生態公園，舉辦《金秋豐收鬼稻祭》活動。區長蔡豊展表示，活動以園區重點復育物種「本土野生稻（鬼稻）」為主軸，並響應全球「世界清潔日」倡議，結合自然體驗、藝術創作、公民參與及永續市集，打造寓教於樂、熱鬧與反思並存的濕地保育行動平台。

▲桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》

蔡豊展說，園區長期推動濕地環境教育與棲地保育，《金秋豐收鬼稻祭》規劃多元參與活動，包括「金秋鬼稻祭」分株插秧與藍晒創作體驗、「埤塘生態島鏈計畫」浮島建置、「揮動雙手，台地創森」苗木換盆DIY，以及「我的秋爽藍曬時光」課程。透過動手實作與生態觀察，引導民眾理解濕地植物在水質淨化與棲地營造的重要性。

▲桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》

▲八德埤塘自然生態公園復育物種「本土野生稻（鬼稻）」。（圖／八德區公所提供）

此外，活動亦設有「埤塘生態巡禮」闖關集點，邀請導覽解說志工帶領參與者認識外來入侵種、餵食影響、水質改善與復育行動等五大議題；同時推出規模擴大的「永續生活市集」，邀集在地農特產與友善環境的攤商，推廣減塑、循環經濟與永續生活理念，並推廣在地當季蔬果及優質草花，並搭配音樂演出，營造秋日草地嘉年華氛圍。

未來，八德區公所將持續以「公私協力」為核心，推動濕地保育與環境教育，讓八德成為生態永續與文化共榮的示範場域。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

即／桃機黃牛「有損國際形象」　檢諭知15萬元交保

即／桃機黃牛「有損國際形象」　檢諭知15萬元交保

桃園機場第一航廈外的航西路今（20日）上午9時10分，蔡姓男子駕駛「黃牛車」特斯拉違法攬客，更拒檢試圖衝撞航警，航警隨即拔槍轟8槍制止，依法送辦。桃園地檢署複訊桃機載客黃牛蔡姓犯嫌，認為蔡男行為有損國際形象，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害，諭知以15萬元交保。

iPhone 17 Pro被當垃圾回收　店員急壞報案

iPhone 17 Pro被當垃圾回收　店員急壞報案

驚險畫面曝！航警連開8槍女乘客「跌出特斯拉」

驚險畫面曝！航警連開8槍女乘客「跌出特斯拉」

警連開8槍畫面曝　桃機一航廈包圍特斯拉　

警連開8槍畫面曝　桃機一航廈包圍特斯拉　

規劃10多年　桃園第二行政園區選址仍未定

規劃10多年　桃園第二行政園區選址仍未定

關鍵字：

桃園本土野生稻鬼稻濕地保育

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面