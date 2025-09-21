桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》　推動濕地保育與環境教育

▲桃園八德區《金秋豐收鬼稻祭》。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所20日在八德埤塘自然生態公園，舉辦《金秋豐收鬼稻祭》活動。區長蔡豊展表示，活動以園區重點復育物種「本土野生稻（鬼稻）」為主軸，並響應全球「世界清潔日」倡議，結合自然體驗、藝術創作、公民參與及永續市集，打造寓教於樂、熱鬧與反思並存的濕地保育行動平台。

蔡豊展說，園區長期推動濕地環境教育與棲地保育，《金秋豐收鬼稻祭》規劃多元參與活動，包括「金秋鬼稻祭」分株插秧與藍晒創作體驗、「埤塘生態島鏈計畫」浮島建置、「揮動雙手，台地創森」苗木換盆DIY，以及「我的秋爽藍曬時光」課程。透過動手實作與生態觀察，引導民眾理解濕地植物在水質淨化與棲地營造的重要性。

▲八德埤塘自然生態公園復育物種「本土野生稻（鬼稻）」。（圖／八德區公所提供）

此外，活動亦設有「埤塘生態巡禮」闖關集點，邀請導覽解說志工帶領參與者認識外來入侵種、餵食影響、水質改善與復育行動等五大議題；同時推出規模擴大的「永續生活市集」，邀集在地農特產與友善環境的攤商，推廣減塑、循環經濟與永續生活理念，並推廣在地當季蔬果及優質草花，並搭配音樂演出，營造秋日草地嘉年華氛圍。

未來，八德區公所將持續以「公私協力」為核心，推動濕地保育與環境教育，讓八德成為生態永續與文化共榮的示範場域。