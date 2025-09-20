　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙「乘狂風」逼近台灣了！七地暴風圈侵襲率破50%

▲樺加沙最新動態。（圖／翻攝自氣象署）

▲樺加沙最新動態。（圖／翻攝自氣象署）

記者曾羿翔／綜合報導

第18號中度颱風「樺加沙」（國際命名：RAGASA）20日晚間8點位於北緯17.3度、東經128.5度海面上，正以每小時14公里的速度朝西北西方向穩定移動，最新路徑也出爐。

根據氣象署20日晚間公布的最新觀測資料，「樺加沙」近中心最大風速達每秒40公尺，瞬間最大陣風高達每秒50公尺，風勢強勁不容小覷。目前七級風平均暴風半徑可達250公里，其中西北側與東北側更擴大至270公里，西南側為200公里、東南側則為250公里；十級風暴風半徑則為100公里，顯示颱風結構完整、對周邊海域影響明顯。

氣象署提醒，隨著路徑推進，仍需密切關注中颱「樺加沙」未來動向與可能帶來的間接影響，尤其是海面活動與沿海風浪須特別注意安全。

▲樺加沙最新動態。（圖／翻攝自氣象署）

▲各縣市暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝自氣象署）

其中各縣市及離島，120小時颱風暴風侵襲機率的最新觀測資訊，台南市、高雄市，恆春、屏東縣、台東縣、綠島、蘭嶼，七地暴風侵襲機率都超過50%，其中恆春達85%、蘭嶼達81%。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，下週一開始，台灣將明顯受到樺加沙颱風影響，預計週一下午到週二雨勢最為明顯。氣象署將於明天上午8點半或11點半發布海上警報，晚間到入夜有機會發布陸上警報，但時程仍有調整空間。週一、週二颱風逐漸接近，東半部率先出現局部大雨，週一晚間東半部、恆春半島及高屏山區也可能出現大雨或豪雨；週二花東、高屏及宜蘭山區則有豪雨等級降雨，降雨以東半部為主，西半部也有局部雨勢，預計降雨將持續到週三清晨，週三白天後颱風逐漸遠離。

▼「樺加沙」近中心最大風速達每秒40公尺。（圖／翻攝自氣象署）

▲樺加沙颱風動態。（圖／翻攝自氣象署）

09/21 全台詐欺最新數據

ET快訊
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

