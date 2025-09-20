樺加沙「乘狂風」逼近台灣了！七地暴風圈侵襲率破50%

▲樺加沙最新動態。（圖／翻攝自氣象署）

記者曾羿翔／綜合報導

第18號中度颱風「樺加沙」（國際命名：RAGASA）20日晚間8點位於北緯17.3度、東經128.5度海面上，正以每小時14公里的速度朝西北西方向穩定移動，最新路徑也出爐。

根據氣象署20日晚間公布的最新觀測資料，「樺加沙」近中心最大風速達每秒40公尺，瞬間最大陣風高達每秒50公尺，風勢強勁不容小覷。目前七級風平均暴風半徑可達250公里，其中西北側與東北側更擴大至270公里，西南側為200公里、東南側則為250公里；十級風暴風半徑則為100公里，顯示颱風結構完整、對周邊海域影響明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，隨著路徑推進，仍需密切關注中颱「樺加沙」未來動向與可能帶來的間接影響，尤其是海面活動與沿海風浪須特別注意安全。

▲各縣市暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝自氣象署）



其中各縣市及離島，120小時颱風暴風侵襲機率的最新觀測資訊，台南市、高雄市，恆春、屏東縣、台東縣、綠島、蘭嶼，七地暴風侵襲機率都超過50%，其中恆春達85%、蘭嶼達81%。



中央氣象署預報員劉沛滕指出，下週一開始，台灣將明顯受到樺加沙颱風影響，預計週一下午到週二雨勢最為明顯。氣象署將於明天上午8點半或11點半發布海上警報，晚間到入夜有機會發布陸上警報，但時程仍有調整空間。週一、週二颱風逐漸接近，東半部率先出現局部大雨，週一晚間東半部、恆春半島及高屏山區也可能出現大雨或豪雨；週二花東、高屏及宜蘭山區則有豪雨等級降雨，降雨以東半部為主，西半部也有局部雨勢，預計降雨將持續到週三清晨，週三白天後颱風逐漸遠離。

▼「樺加沙」近中心最大風速達每秒40公尺。（圖／翻攝自氣象署）

