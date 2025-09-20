　
地方 地方焦點

南投縣名人講座10／1於暨大登場　邀請馬力歐與青年面對面談追夢

▲南投縣名人講座邀請藝人馬力歐（右）演講，目前開放報名中。（圖／三立提供）

記者高堂堯／南投報導

為激勵青年勇敢追夢，南投縣政府將於10月舉辦名人講座，邀請全方位藝人馬力歐（Mario）分享自己真實的人生故事，歡迎青年朋友與各界踴躍報名參與。

縣政府指出，馬力歐將以其所擅長輕鬆幽默又充滿真誠的方式，獨家分享他從演員、主持人、創作者到品牌經營者的精彩轉型經驗，特別是其於演藝圈奮鬥過程的點點滴滴和荒誕經驗、面對挫折的勇氣，及如何從低潮中重新站穩腳步的實用心法，強調：「別再等待機會，而是主動創造機會，勇敢踏出自己的路！」「沒人扶！那就自己站穩！」

▲南投縣名人講座邀請藝人馬力歐演講。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，此次選在國立暨南國際大學校園內舉辦名人講座，也特別規劃互動交流時間，讓現場參與的青年朋友有機會與馬力歐近距離對話，提出個人在追夢過程中遇到的各種問題，獲得專屬的建議與回饋，也期待藉此激發青年探索未來的勇氣與熱情，不論面對何種挑戰，都能秉持堅持的精神勇敢前進，創造屬於自己的精彩舞台。

本次講座將於10月1日(星期三)下午2時至4時在暨大學生活動中心演藝廳登場，相關訊息可持續關注【南投好青年】FB粉絲專頁，報名連結：https://www.surveycake.com/s/pGpaz。

