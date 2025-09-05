花蓮市「好客市集」每週五登場！邀攤商報名　提供攤桌椅遮陽傘

▲▼好客市集位於好客文化會館後方，坐落於市中心，每週五下午2點至6點定期舉辦。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所致力於推動客語生活圈，將語言與文化融入日常，讓民眾在生活中自然接觸、傳承客家文化。除了舉辦親子夏令營，提供孩子們學習客家文化的機會，也開設客語專班，邀請公所同仁及市民踴躍參加，更持續辦理「好客市集」，希望透過市集的形式，讓文化能與生活緊密結合。

花蓮市長魏嘉彥表示，「好客市集」不僅是攤商展售的平台，更是推廣文化的重要據點。市集位於市公所與好客文化會館後方，坐落於市中心，每週五下午2點至6點定期舉辦，並邀請各式特色餐飲小吃進駐，讓民眾在品嚐美食的同時，也能感受在地文化氛圍。

魏嘉彥強調，除了美食之外，也歡迎手作工藝、文創商品或特色服務等攤商踴躍報名參與。「好客市集」的招商免收攤販費，期盼邀請更多攤販加入，讓市集內容更加精彩豐富。

▲每個攤位提供攤桌椅遮陽傘。

「好客市集」每週五下午2點至6點舉行，地點位於花蓮市公所與好客文化會館後方。攤位提供一桌（180公分）、兩張椅子與遮陽傘，需由攤商自行搬運與架設，市集結束後請完整歸位。有意願參與者，請洽承辦人謝小姐，電話：03-8350315。

花蓮市公所誠摯邀請有興趣的攤商一同加入「好客市集」，在展售美食與特色商品的同時，也共同為客家文化傳承盡一份心力。