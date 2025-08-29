52歲姐姐「七夕徵小鮮肉陪玩」　霸氣行程曝光！萬人驚：讓我來

▲52歲美魔女開出一日情人節行程徵伴，貼心又霸氣。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（29日）是一年一度的七夕！一名52歲姐姐開出「一日情人節行程」徵伴，從早到晚吃喝玩樂行程滿滿，還直言「不需要帶錢出門，姐姐來付，年輕人多存點錢比較重要」，引發萬名網友暴動朝聖，不少女網友想替另一半報名，「我老公可以嗎，他不會可以學」、「我老公可以讓姐姐開心，活像25歲！」

一名女網友在Threads表示，52歲的她仍單身，於是想在七夕情人節徵一位小鮮肉，陪她踩點吃桃金獎的名店，預計早上8點出發，「我有一台老賓士，可到點接送」，一天吃喝遊玩行程也排好了，並強調只需要伴遊，無須帶錢出門，「姐姐來付，年輕人多存點錢比較重要。」

第一站是出發到桃園好時節休閒農場，體驗親手做窯烤披薩的樂趣；午餐去吃「阿美米干」，飽餐一頓後，下午則前往人氣景點Xpark水族館，她也特別強調自己還沒去過，對此充滿期待。

晚餐部分，原PO點名想吃「和也串燒」，最後再去「佳樂蛋糕」買伴手禮，為這趟情人節行程劃下甜美句點。

文章曝光後，神展開的是，一票人妻、女友們紛紛想把另一半給推出來，「幫我老公報名！身高180，胸膛厚實、肩寬抱起來舒服、個性幽默，可以讓姐姐開心，活像25歲」、「我老公可以嗎，他不會可以學」、「願意讓我兒子和老公報名嗎？一次兩位都給妳，我想安靜自己過」；就連女網友們也笑虧想報名，「妹妹不行嗎？女生比較會給情緒價值」、「不要找底迪了，讓我來」。