王鑫基籲企業善用高齡人力　南市「青銀接力」論壇報名中

▲台南市勞工局將於10月1日舉辦「就業永續 青銀接力」論壇，聚焦高齡勞動力議題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局將於10月1日（星期三）在白河關子嶺勞工育樂中心5樓國際會議廳，舉辦2025「就業永續 青銀接力」雇主服務就業論壇，匯集產官學勞各界專家，針對超高齡社會下的就業挑戰與機會，探討企業如何整合高齡與中高齡人力資源，邁向永續發展。

勞工局長王鑫基表示，台灣正邁入超高齡社會，高齡與中高齡人口的勞動參與將成為產業重要的生力軍，企業若能善用高齡人才資源，將搶占用人先機。此次論壇將透過政策經驗交流與企業實務案例分享，重新認識「高齡勞動力」在職場的價值與潛能，引導雇主打造符合趨勢的青銀共融職場。

論壇邀請勞動部勞動力發展署雲嘉南分署曾秋瑾秘書、國立中正大學經濟學系崔曉倩教授、福業國際總經理李逢祺、台南老爺行旅總經理李俐玲等專家現身說法，從政策推動、學術研究到企業實務，全方位探討「就業永續 青銀接力」實踐路徑。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，希望透過論壇激盪更多創新思維，推動高齡就業政策與企業用人模式，實現「青銀共融、三方共贏」的新局。

本場論壇提供免費交通接駁專車，名額有限，額滿為止。有興趣的企業主、民眾可洽詢(06)6330820#204或上網報名：https://reurl.cc/Y3VWyD；相關訊息同步公告於台南市政府官網及勞工局職訓就服中心網站，歡迎關心高齡就業議題的各界踴躍參與。