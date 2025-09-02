桃園能源論壇9/26登場　力邀水力、虛擬電廠報名

▲經濟發展局局長張誠於論壇發表演說。（資料照／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在全球淨零轉型浪潮下，桃園市政府將於9月26日假桃園會展中心舉辦「2025桃園市永續能源論壇」，邀集產官學研各界代表齊聚一堂，展開能源轉型與低碳城市發展的前瞻對話，即日起受理企業報名，場地座位有限，籲請把握。

市府經發局2日表示，本次論壇特別邀請阿曼王國台北商務辦事處木罕莫德．阿巴拉米處長，深入了解新興能源創新技術與未來合作契機，並加深對我國能源發展成果的了解。同時，論壇也邀請到台大水工試驗所李鴻源執行顧問，分享桃園再生能源應用上的優勢與實務經驗。

▲桃園市光電案場現況。（資料照／經發局提供）

論壇議程中，經濟發展局張誠局長將以全球淨零趨勢為開場，解析能源轉型國際發展方向，並進一步分享桃園市的政策作為與行動藍圖，協助企業降低碳排、提升競爭力。隨後將由學者專家接續分享氫能、BIPV(建築整合太陽能)、小型風機、微水力發電及虛擬電廠等新興能源技術最新發展與應用前景。

交流座談將聚焦「智慧城市」、「低碳能源」、「產業減碳策略」三大核心議題，讓與會者不僅能掌握全球最新淨零轉型趨勢，更能與能源先行者近距離對話，獲取可直接應用於產業轉型的實務經驗與合作管道。同時，會場亦將規劃新興能源技術展示專區，呈現最新研究成果與實際應用情境，協助企業探索綠色商機，並啟發更多跨界合作的可能性。

桃園市政府經濟發展局誠摯邀請在地企業踴躍參與，報名請至：https://reurl.cc/pYK3qb或洽財團法人台灣產業服務基金會張韋豪先生（0921-838-224），因場地座位有限，敬請儘早完成報名。