地方 地方焦點

開啟55+的薪生活講座開放報名　職涯輔導專家賴永洲分享求職撇步

▲南投縣政府積極輔導55歲以上長者重返職場。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府積極輔導55歲以上長者重返職場。（圖／南投縣政府提供，下同

記者高堂堯／南投報導

南投縣銀髮人才服務據點將於9月12日（星期五）上午8點30分，在南投縣立婦幼館（南投市南崗二路85號）舉辦「開啟55+的薪生活」講座，邀請職涯輔導專家賴永洲擔任主講，透過專業指導帶領學員學習創意履歷撰寫、自傳技巧與面試表達能力，提升個人自我行銷與職場競爭力，歡迎55歲以上長者踴躍報名參加。

南投縣社會及勞動局說明，本次活動以自我探索為核心，協助銀髮族重返職場、強化就業競爭力，引導銀髮學員深入了解自身特質與專長，進而與就業市場需求接軌，為重返職場做好準備。

▲「開啟55+的薪生活」講座開放報名。（圖／南投縣政府提供）

凡年滿55歲以上銀髮族或已退休，具就業意願者，可採用活動海報（如圖）下方QR code報名參加(https://reurl.cc/A3ME03)，名額有限，額滿為止。

社會及勞動局表示，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，縣府於110年11月成立「南投縣銀髮人才服務據點」，並致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，歡迎55歲以上長者親臨銀髮人才服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或來電洽詢049-2245580。

