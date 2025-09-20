小琉球海面「出現水龍捲」！民眾驚呆狂拍　震撼畫面曝

▲小琉球海面出現水龍捲。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者柯振中／綜合報導

屏東小琉球6日傍晚出現巨大水龍捲，驚奇的模樣讓許多當地人目瞪口呆，更有許多民眾、觀光客拿出手機拍攝，在網路上引起許多討論。事實上，中央氣象署過去也曾對水龍捲的成因進行解釋，並表示通常水龍捲的持續時間僅有10分鐘左右。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」20日在臉書上分享一段影片，有小琉球的民眾傍晚發現外海出現水龍捲，於是立即拿出手機記錄，拍攝的過程中還不斷跟身邊的親友討論，且還正好拍下了消散的瞬間。

不少網友為此震驚直呼，「不知道有沒有魚被捲上去後，隨著雨再下來」、「好險出現在海面上，要是出現在陸地上，鐵定會傳出災情的」、「颱風還沒來就先下馬威了」、「他們不怕往陸地上跑嗎？」

事實上，中央氣象署曾在官方網站上解釋，水龍捲屬於龍捲風的一種，底部的渦旋直徑通常在100公尺內。從遠方觀察的話，會呈現細長、漏斗或象鼻狀，並從雲底向下伸展至水面，還會激起大量水霧。

氣象署表示，整個漏斗狀雲柱本身會繞著近似垂直的中心軸線急速旋轉，並隨著母雲移動。若雲底與近海面風向風速差異大，也可能出現渦旋傾斜的情況。通常水龍捲的平均壽命約為10分鐘，若是海上對流發展旺盛，也可能會成群出現。