生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

規模6.0地震「信義區4級」超晃！氣象署曝原因：未來恐有5.5餘震

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣近海今（27日）晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，震央雖位於宜蘭，但台北信義區居民感受到明顯搖晃，紛紛在社群平台分享地鳴及大樓晃動情況。對此，中央氣象署也說明北部地區感受較明顯原因，並提醒未來3天仍不排除出現規模5至5.5的餘震。

▲▼中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這起地震屬於獨立事件，成因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，與龜山島及台灣其他活火山無關。由於地震深度較深，能量幾乎垂直向上傳遞，使北部地區感受較明顯。吳健富提醒，深層地震餘震通常不多，但未來3天仍不排除出現規模5至5.5的餘震，民眾應保持警覺。

▲▼6.0地震。（圖／中央氣象署）

▲宜蘭縣近海27日晚上9時11分發生規模6.0地震。（圖／中央氣象署，下同）

地震發生後，中央氣象署針對宜蘭、桃園、基隆、台北、新北等5縣市發出國家級警報，並於晚間10時30分召開記者會進一步說明。吳健富表示，這起地震與去年花蓮地震、今年大埔及嘉義地震均無關，完全為隱沒帶深層地震。

地方政府也立即展開應變作業。台北市長蔣萬安透過臉書提醒市民遵守「趴下、掩護、穩住」原則，避免搭乘電梯，如有狀況可撥打1999或119通報，台北捷運已依SOP進行慢速巡軌及設備檢視。

▲▼6.0地震。（圖／中央氣象署）

桃園市長張善政表示，市府已啟動災情查報機制，全面巡查重要設施，並提醒市民檢查家中瓦斯、水電等安全。基隆市長謝國樑及行政院長卓榮泰也分別透過臉書提醒民眾注意餘震，並表達關心。

▲▼6.0地震。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

早產兒明轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

