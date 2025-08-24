小琉球海域遊艇故障　17名遊客獲救

記者陳崑福、陳俊宏／高雄報導

載有17名遊客的一艘遊艇，驚傳在小琉球海域故障失去動力，所幸經海巡救援，全部人平安無事返回東港。

114年8月23日下午4時12分，海巡署艦隊分署高雄海巡隊接獲海巡署第七巡防區指揮部轉118報案專線通報，於小琉球花瓶岩北方約1浬處，有艘「敏○海洋1號」遊艇機械故障失去動力，船上共有19人（含2名船員、17名遊客）待援，請海巡署派艇前往救援。

▲▼海巡出動救援。（圖／記者陳崑福翻攝）



高雄海巡隊接獲通報後立即調派線上PP-10032艇趕赴該海域，並於海巡署第七巡防區指揮下，同步啟動應變機制，增派鹽埔駐地CP-1080多功能艇緊急出勤前往支援。

10032艇於下午5時許，率先抵達通報與「敏」船會合，並實施戒護，後續雖「敏」船恢復部分動力，惟因現場海域海象不佳（風力5-6級、陣風8級），為確保人員安全，決定緊急將17名遊客先行接駁至海巡艇上，並護送返回東港。

下午6時許，10032艇抵達東港，平安將17名遊客接駁至東港安檢所安置，隨後再返航戒護僅靠單俥航行的「敏」船進港維修，圓滿順利完成本次救援任務。

高雄海巡隊表示，海上活動前應確實檢查船舶動力及安全設備，並注意天候與海象資訊，以確保航程安全。海巡隊為護衛國人海上活動安全，將持續對於轄內遊憩重點水域加強巡邏，確保民眾生命及財產安全，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即動員前往處置。

