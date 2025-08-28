　
大陸 大陸焦點 特派現場

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

記者魏有德／綜合報導

黑龍江大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣近日出現罕見「水龍捲」奇觀，一道粗壯水柱直通雲端，宛如「天空插了一根大吸管」，這條水龍捲還不斷左右搖擺，宛如活物一般，吸引不少當地民眾拍攝並在個人社群中分享，引起外界關注。

▲黑龍江大慶杜爾伯特蒙古族自治縣出現特殊「水龍捲」氣象奇觀。（圖／翻攝極目新聞）

▲黑龍江大慶杜爾伯特蒙古族自治縣出現特殊「水龍捲」氣象奇觀。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，8月27日下午5時20分左右，當地多位村民在連環湖附近目擊到「龍吸水」景象。影片顯示，一條圓形水柱自湖面盤旋而起，直連雲層，湖水被捲入空中，場面震撼。四家子村及掃力毛德村民眾表示，他們當天也拍下了同樣的景象。

▲黑龍江大慶杜爾伯特蒙古族自治縣出現特殊「水龍捲」氣象奇觀。（圖／翻攝極目新聞）

對此，大慶市氣象台工作人員表示，當天並未收到杜爾伯特地區的正式通報。據了解，「龍吸水」又稱水龍捲，是龍捲風的一種，通常出現在雷雨大風、冰雹及短時降水等強烈對流天氣中。

由於水面上升氣流強烈，便可能形成快速旋轉的水柱。氣象人員提醒，水龍捲具有一定危險性，若氣流強勁，可能捲起雜物甚至威脅人身安全。

▲黑龍江大慶杜爾伯特蒙古族自治縣出現特殊「水龍捲」氣象奇觀。（圖／翻攝極目新聞）

中國氣象報社資訊顯示，「水龍捲」是指從水面直達雲底的高速旋轉空氣柱，常呈漏斗雲形態，形成時，需要強烈不穩定的大氣環境及風切變條件，多出現在夏季午後或傍晚，雖然持續時間短、強度較陸地龍捲弱，但常伴隨狂風暴雨、雷電或冰雹。

