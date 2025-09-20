烏克蘭3死數十傷！俄軍580無人機40飛彈轟炸　波蘭戰機急升空

▲ 基輔外圍住宅大樓遭無人機攻擊，車輛起火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭指控，俄軍夜間發動大規模空襲，出動約580架無人機與40枚飛彈，造成至少3人死亡及數十人受傷。總統澤倫斯基20日痛批，這波攻勢鎖定基礎設施、民營企業與居民區，顯示俄羅斯蓄意恐嚇平民的戰略。

根據《路透》，俄軍空襲分為兩波進行，空襲警報持續約11小時，烏克蘭防空部隊成功擊落552架無人機及31枚飛彈。澤倫斯基在Telegram發文指出，「烏克蘭整夜都處於俄羅斯大規模攻擊之下，這類打擊皆非出於軍事必要，而是俄羅斯蓄意恐嚇平民、摧毀基礎設施的策略。」

攜帶集束彈藥的飛彈擊中第聶伯羅市一棟住宅大樓，造成1死26傷。當地官員公布的現場畫面顯示，建築物屋頂被摧毀，窗戶破碎，還可見救援人員正搶救傷患。此外，北部的切爾尼戈夫（Chernihiv ）及西部赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）地區各有1人喪生。

由於俄方攻擊範圍延伸至接近波蘭邊境的烏克蘭西部，波蘭軍方緊急出動戰機巡邏，確保領空安全。澤倫斯基再度呼籲西方盟友，提供更多防空武器並加強對俄制裁，強調「烏克蘭已證明，我們有能力保衛自己和歐洲，但為建立可靠的盾牌，必須共同行動」。