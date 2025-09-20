歐盟擬祭第19輪制裁！2027年前封殺俄天然氣　施壓普丁談判

▲ 歐盟公布對俄新制裁，旨在切斷普丁戰爭資金來源。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟19日公布第19輪對俄羅斯制裁方案，矛頭對準莫斯科的戰爭經濟命脈，「普丁總統一次又一次升級行動，歐洲也正加大施壓作為回應。」烏克蘭總統澤倫斯基對此表示樂見，稱此舉將對俄國經濟帶來重大衝擊。

綜合《路透》等外媒，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）19日發布影片聲明時強調，「是時候關上水龍頭了。我呼籲各成員國迅速通過這些新制裁。」她說明，這波制裁旨在切斷普丁的戰爭資金來源，促使俄羅斯離開戰場、回到談判桌上。

制裁內容包括在2027年前全面禁止進口俄國液化天然氣至歐洲，以及對包括中國在內的第三國企業施壓，以減少與莫斯科的商業往來，並鎖定用於規避制裁的加密貨幣平台，此外也將俄國「影子艦隊」118艘船列入黑名單，使得受影響船隻總數達到560艘。

澤倫斯基對此於Telegram上回應，這項制裁鎖定戰爭經濟的主要驅動力，包括能源收入、金融、高科技資源及軍工基礎。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也指出，制裁目標是「打擊俄羅斯資金來源」。

馮德萊恩透露，俄國在歐洲的石油收入3年來已下降90%，現在將徹底終結這種關係。制裁計畫包括阻止無人機等戰場技術出口，並衝擊逾45家支持克里姆林宮軍事行動的俄國內外企業。這份提案需經歐盟27個成員國一致通過，過程預計耗時數周。