喬裝老奶奶「暗殺俄軍工廠高層」　19歲烏克蘭少年被逮捕

▲一名烏克蘭少年喬裝成老奶奶，試圖暗殺俄羅斯軍工廠高層。（圖／翻攝X、Telegram）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布破獲一起謀殺未遂案，一名19歲烏克蘭少年假扮成「老奶奶」，試圖在一名俄羅斯軍工廠高層的汽車下方安裝炸彈，但卻露出馬腳、當場遭到逮捕。

根據FSB公布畫面，少年身穿長裙，頭戴頭巾，手裡還拄著拐杖，遠遠看過去就像一名年邁婦人。他被捕後迅速坦承犯行，並且詳細描述犯案經過。

根據少年供述，他首先前往聖彼得堡一處墓園拿了包裹，「那是一個黑色行動電源模樣的裝置，上面還有磁鐵」，搭乘大眾交通工具於凌晨4點抵達索斯諾夫卡公園（Sosnovka Park），換上女裝後待到5點左右才離開，凌晨6點時許找到目標車輛，裝好炸彈後試圖逃跑，但隨即被拘捕。

除了少年以外，FSB還逮捕2名女性共犯，其中一人是美髮師，另一人是寵物美容師，她們負責監視目標、協助行動，但在前往機場時遭到攔截逮捕。

FSB宣稱，這起暗殺陰謀是在「烏克蘭國防部情報總局一名主管指示下進行」，三名嫌犯分別為19歲、31歲與32歲，姓名與長相則未被公布，如今被指控違反俄羅斯反恐法律，最重可面臨終身監禁。不過，尚不清楚暗殺目標在哪一間軍工廠服務。