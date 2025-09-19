普丁御用主持人出包！洩露「機密無人機部隊」位置　害遭烏軍轟炸

▲研究人員經比對，確認俄羅斯無人機部隊的總部位置。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

受到普丁青睞的俄羅斯國營電視台知名主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）在一次節目報導中犯下致命錯誤，意外曝光了俄軍最頂尖無人機部隊「盧比孔」（Rubicon）的機密總部位置，導致該基地成為烏克蘭軍隊鎖定的目標，並遭到攻擊。

根據《自由歐洲電台》報導，索洛維約夫在製作關於盧比孔部隊的專題時，攝影團隊拍下背景中的廁所標示牌，然而粗心的後製團隊卻忘記打上馬賽克，而這個看似微不足道的疏忽，卻成為開源情報（OSINT）研究人員追蹤定位的關鍵線索。

研究人員透過比對公開展覽的影片，成功確認盧比孔部隊的總部就位於莫斯科附近的愛國者展覽中心D館和C館部分區域。如今這個地點已成為烏克蘭軍隊無人機的攻擊目標，未來也不排除可能再次遭到攻擊。

《自由歐洲電台》報導指出，「索洛維約夫的編輯團隊忘記把廁所入口上方那個設計獨特的標示牌打碼，而在標示牌上方的燈箱也用俄英雙語寫著『廁所』字樣。」報導稱，這些細節成為暴露機密位置的致命證據。

這起洩密事件對俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）而言格外尷尬，因為盧比孔正是他主導開發的項目。烏克蘭軍隊已多次嘗試攻擊該地點，包括5月22日使用「猛烈」無人機襲擊愛國者展覽中心，以及3天後攻擊當地的「鎧甲」防空系統。

經過開源情報（OSINT）研究人員確認，盧比孔部隊被譽為「俄羅斯最佳科技部隊」，由布德尼科夫上校（Colonel Sergei Budnikov）領導，專門負責先進無人機技術的開發測試、操作員訓練以及前線部署任務。

這支成軍僅1年多的無人機部隊，在俄烏戰爭中發揮關鍵作用，特別是在庫斯克地區和頓內茨克地區的軍事行動中表現亮眼。

烏克蘭空中偵察支援中心負責人柏林斯卡（Maria Berlinska）在臉書貼文中評價，「盧比孔擁有出色的管理層、系統化運作、最優秀人才，同時提供完整訓練，並投入大量必要資源及資金。」