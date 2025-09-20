俄軍戰機入侵愛沙尼亞領空！北約急攔截　川普警告：恐惹大麻煩

▲ 俄羅斯空軍一架米格-31戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛沙尼亞指控，俄羅斯3架米格-31戰鬥機（MiG-31）侵犯領空12分鐘，稱其為「前所未有的挑釁行為」，並啟動北約（NATO）第4條款程序尋求盟友支援。北約證實這起事件並立即出動攔截俄機，「這再次證明俄國的魯莽行徑及北約的應對能力。」

綜合《路透》及《天空新聞》，愛沙尼亞外交部長查克納（Margus Tsahkna）指出，俄國今年已4度侵犯該國領空，「這本身就無法接受，但今天的事件，3架戰機進入我們的領空，是前所未有地厚顏無恥」，強調必須透過加強政治與經濟壓力，以回應俄國不斷加劇的邊界試探與侵略性行為。

然而，俄羅斯國防部堅決否認侵犯他國領空，聲稱這是一次「預定飛行」，嚴格遵循國際航空規則。俄方透過Telegram表示，3架米格-31從西北部卡累利阿地區飛往加里寧格勒機場，經過波羅的海中立水域，距離愛沙尼亞海岸外的瓦因德盧島（Vaindloo Island）逾3公里，「並未偏離既定航線，也未侵犯愛沙尼亞領空」。

美國總統川普在白宮記者會上也對這起事件發表評論，「我不喜歡這樣，我不喜歡這種事發生，可能會帶來大麻煩。」烏克蘭總統澤倫斯基則認為此事「絕非巧合」且無法接受，稱其為俄國對歐洲、北約和西方的系統性攻擊，須採取強而有力的回應。北約發言人哈特（Allison Hart）表示，理事會將於下周初召開會議，深入討論此事。