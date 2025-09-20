　
不會煎魚！婆婆酸「你媽都怎麼教你的」她1招反擊　網讚爆：好聰明

▲▼煎魚,鮭魚,煮飯,烹飪。（圖／取自免費圖庫Unsplash） 

▲原PO不會煎魚。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「哪有什麼婆媳問題？是婆婆沒教好兒子的問題！」一名女網友發文表示，自從有次去婆家時，婆婆問她怎麼不會煎魚？媽媽都是怎麼教的？她就都用「1招」反擊，「看婆婆還敢不敢說什麼」。貼文曝光後，大票網友都讚爆。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，有次去婆家，婆婆就問她怎麼連魚都不會煎？在娘家時，媽媽都是怎麼教她的？聽到這段話的當下，她馬上就把老公叫到身邊，叫對方煎給她看，「他不會？我就在婆婆面前問他媽怎麼教他的？」

原PO說，自此之後，只要婆婆叫她做什麼事情，她就直接轉頭「叫她兒子」去做，如果不做或者不會，她就會當著婆婆的面，「問他他媽是怎麼教他的？自己的媽都不去孝順？」原PO說，「哪有什麼婆媳問題？是婆婆沒教好兒子的問題！」對付什麼人就用什麼方法，看婆婆還敢不敢說什麼，「我媽怎麼教的？教好兒子再去教別人女兒啦」。

貼文曝光後，超過4000人按讚， 還有不少網友留言直呼，「就是要這樣，自家小孩叫不動，憑什麼叫別人家的小孩做事」、「真的，要將心比心」、「這招用下去就萬無一失了」、「太爽快了，好聰明喔」、「兒子怎麼教的？怎麼都不會？聽起來好舒服」。也有網友回應，「結果老公突然什麼都很會，你怎麼辦」、「這麼嗆？真不知道這些行為話語是不是存在你腦海的幻想」。

09/21 全台詐欺最新數據

