觸鬼月禁忌！婆婆要求「衣服全部重洗」她傻了　全場：什麼年代了

▲原PO晚上忘了收衣服，婆婆要求重洗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的有人會這麼在意嗎？」一名女網友透露，婆婆叮嚀農曆七月洗好的衣服絕對不能曬過夜，但某天忘記收，婆婆發現後立刻要求「全部重洗一遍」，她傻眼之餘也只能照做。文章曝光後，網友紛紛回應，「只有老一輩的在乎，我從來不理」、「什麼年代了？」「照洗照收、照樣半夜剪指甲」。

一名女網友在Threads表示，婆婆說農曆七月這段期間，洗完的衣服不能曬過夜，結果某天原PO忘了把衣服收進屋裡，婆婆得知後不得了，要求全部衣服重洗一遍才行。

當下原PO一度錯愕，「雖然無法理解...還是照做」，事後她左思右想仍感到疑惑，「真的有人會在意這種禁忌嗎？」

底下網友熱議，「有聽說這個習俗，但沒辦法配合，我下班回家很晚了，只能每次都半夜洗衣服+曬衣服」、「照洗照收、照樣半夜剪指甲」、「天黑前忘記收的話就不收了，隔天白天會再給太陽曬過才收」、「不會重洗，再繼續曬太陽就好，天黑前記得收」、「我媽媽說有屋簷就沒關係，沒屋簷才算外面」、「只有老一輩的在乎，我從來不理，衣服有乾比較重要」、「什麼年代了？我都晚上洗晚上晾，平安又健康」。

農曆七月也俗稱鬼月，相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮濕的衣服裡，因此才有「夜晚不宜曬衣服」的禁忌。不過從科學角度來看，晚上空氣潮濕不易曬乾衣物，易滋生細菌和異味，且衣物隨風飄動容易在夜間造成誤會或驚嚇。