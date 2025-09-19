婆婆驟逝裝進行李箱！媳捷運搭3站「運屍到淡水」　至今找嘸全屍

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市淡水區傳出一起駭人聽聞的棄屍案，一名40歲的殷姓陸籍女子嫁來台灣才8個月，竟將猝死的婆婆、93歲的王姓阿嬤裝入行李箱中，並在大中午搭乘捷運，從關渡站上車，一路拖著「運屍箱」搭3站到淡水站棄屍；王姓阿嬤的遺體在水岸曝曬、遭海浪沖打20多天，直到8月26日才被外包的淨灘人員於金色水岸發現。

▲殷女6日當天中午拖著裝有婆婆屍體的行李箱出門，前往關渡站搭捷運。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，死者王姓阿嬤育有2子5女，而媳婦殷女是老么的妻子，由於老么平時外派、常駐國外，因此家中只有殷女與阿嬤相伴，未料殷女自1月嫁來台灣後，短短約8個月的時間，王姓阿嬤就突然猝死。

據殷女初步供稱，8月5日發現阿嬤沒了呼吸後，一時之間也不知如何是好，伴屍一夜後，才於8月6日將阿嬤裝入行李箱，並在上午11時許拖著運屍箱出門，從關渡站搭上台北捷運，並到淡水站棄屍。

警方調查，殷女遭突破心防坦承棄屍，但否認殺人，表示阿嬤是突然死亡，她因擔心遭家人責怪，才會選擇棄屍。但由於目前尚未尋獲王姓阿嬤全屍，且殷女在製作筆錄過程中精神恍惚，說詞也相當含糊，狀況不佳，部分案情細節尚未交代清楚，警方目前已先將其函送，全案還有待進一步釐清。

▼王婦遺骨在金色水岸被發現，監視器畫面顯示殷姓媳婦曾拖著沉重行李箱出現在淡水河邊。（圖／記者陸運陞翻攝)