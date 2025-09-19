媽祖給了5個聖筊…當天媳婦就認罪！淡水棄屍案完整時間軸曝光

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市淡水區傳出一起棄屍案，40歲的陸籍媳婦殷女因93歲的王姓婆婆驟逝，一時之間不知如何處理，伴屍一夜後將遺體裝入行李箱，並搭乘捷運到淡水站棄屍，檢警偵辦許久，期間還一度到淡水福佑宮祈求媽祖指引，在擲得5個聖筊之後，果然3天後就尋獲王姓老嫗遺體，今全案完整時間軸也曝光。

▲淡水9旬老嫗身亡遭媳婦棄屍，淡水警方擲筊祈求神明幫助。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，王姓老嫗8月5日驟逝，殷女伴屍一夜後，於8月6日中午近12時拖著行李箱搭乘捷運棄屍，並於當天下午1時許拖著空的行李箱返回住家。6日當天晚上，王姓老嫗的女兒就到竹圍家中訪母，但卻只見殷女，經詢問後殷女含糊不清，指稱婆婆出門後就不見蹤影，當時女兒還未起疑，只先行在各大社群媒體發文協尋母親。

▲監視器拍下殷女拖著行李箱出門搭捷運棄屍。（圖／記者陸運陞翻攝）

8月8日當天，王姓老嫗已經失蹤3天不見人影，女兒協尋未果下只好報警處理，但警方搜索數日也毫無進展。8月17日，家屬意外發現原本該放在室內的一只行李箱，竟被殷女放在住家門口數天，心中起疑下轉告警方，警方因此到場採證，並在行李箱內採集到王姓老嫗的DNA。

8月19日，警方到王姓老嫗住處全家進行採證，尋找是否有打鬥痕跡、抑或是血跡等生物跡證，但案情仍是毫無進展。8月23日，一名偵查佐在案情陷入膠著下，前往淡水福佑宮祈求媽祖指引，獲得連續5個「聖筊」啟示，頓時士氣大振，而殷女也在同一天撐不住心理壓力，向警方坦承棄屍。

雖然殷女已經坦承，但警方仍是遍尋不著王姓老嫗遺體，直到8月26日，高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤地發現女性遺骸，但僅有骨盆跟部分腿骨，警方將遺體送往比對，直到9月4日結果出爐，證實就是王姓老嫗遺體，全案這才宣告偵破。

▲淡水棄屍案完整時間軸。（圖／AI製圖，點圖可放大。）

隨後警方持續偵辦，並針對家屬、以及殷姓媳婦製作筆錄，但殷女精神狀況不佳，神態恍惚、說詞含糊，對於細節交代不清。警方初步訊問後，於18日將其函送，全案進一步偵辦中。

據了解，王姓老嫗高齡93歲，育有2子、5女，殷女則是么兒的妻子，是么兒外派到大陸工作時認識，並在當地登記結婚，於今年1月才來台灣陪伴王姓老嫗；而王姓老嫗兒子隨後又被外派到越南工作，長期不在家，每個月匯款2、3萬元供殷女家用及奉養母親；王姓老嫗長子也住在台北，但並未同住，竹圍公寓家中僅有王姓老嫗與殷女同住，未料竟會發生駭人聽聞的棄屍案。

▼警方在可疑地點搜索王姓老嫗遺骸。（圖／記者陸運陞翻攝）