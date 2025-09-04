控婆婆「元祖創辦人」擅闖住家　電商女王一句話讓父母也成共犯

▲安晨妤控告前婆婆擅闖住家，連帶使得父母也成共犯遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有電商女王稱號的元祖食品前少奶奶安晨妤，離婚後與前婆婆、元祖創辦人張秀琬互控官司不斷，安晨妤控告張秀琬擅闖住處還無故滯留，法院審理後認為，和張秀琬一同進屋的安晨妤父母也是共犯，因此在判處張秀琬拘役30天的同時，依職權提出告發。台北地檢署4日依妨害自由罪起訴安晨妤的父母張常生與安小琴。

安晨妤2019年與元祖二少張劭緯離婚後，雙方為了財務、監護權等問題發生爭執，安晨妤指控，2023年5月1日下午，她在家中和藝人黃鐙輝、萁萁聚會時，父母按門鈴表示要看小孩，結果們一打開，父母就衝進屋裡，前婆婆張秀琬鞋子沒脫就跟著進屋，安晨妤多次請父母、前婆婆離開不成，報警控告前婆婆。

前婆婆張秀琬被起訴後，台北地院法官詳細檢視雙方手機錄影畫面及筆錄，發現衝突當時，安晨妤的母親以「家務事」為由，要求黃鐙輝、萁萁進房間，後來萁萁隔著房門聽到安晨妤情緒崩潰、要求對方離開，萁萁才走出房間，建議安晨妤報警。

法官審理認為，張秀琬的確觸犯經要求退去後仍滯留住宅罪，但當時張秀琬幾乎全程與安的父母行動一致，因此詢問安晨妤，「當天被告進入你家，你是否認為你的父母也是共犯」，安晨妤認為是，「因為當天是3人一直按門鈴…，打開門後他們3人就一起衝進來，一直拍照」。

北院因此依法判處張秀琬拘役30天、得易科罰金外，也在判決中依職權提出告發，認為安晨妤父母也是共犯，交由檢察官另案調查，因安晨妤在偵查期間都未表示不追究，檢察官因此將安晨妤的父母張常生、安小琴提起公訴。