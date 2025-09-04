　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控婆婆「元祖創辦人」擅闖住家　電商女王一句話讓父母也成共犯

▲▼安晨妤親揭豪門婚姻苦楚。（圖／安晨妤提供）

▲安晨妤控告前婆婆擅闖住家，連帶使得父母也成共犯遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有電商女王稱號的元祖食品前少奶奶安晨妤，離婚後與前婆婆、元祖創辦人張秀琬互控官司不斷，安晨妤控告張秀琬擅闖住處還無故滯留，法院審理後認為，和張秀琬一同進屋的安晨妤父母也是共犯，因此在判處張秀琬拘役30天的同時，依職權提出告發。台北地檢署4日依妨害自由罪起訴安晨妤的父母張常生與安小琴。

安晨妤2019年與元祖二少張劭緯離婚後，雙方為了財務、監護權等問題發生爭執，安晨妤指控，2023年5月1日下午，她在家中和藝人黃鐙輝、萁萁聚會時，父母按門鈴表示要看小孩，結果們一打開，父母就衝進屋裡，前婆婆張秀琬鞋子沒脫就跟著進屋，安晨妤多次請父母、前婆婆離開不成，報警控告前婆婆。

前婆婆張秀琬被起訴後，台北地院法官詳細檢視雙方手機錄影畫面及筆錄，發現衝突當時，安晨妤的母親以「家務事」為由，要求黃鐙輝、萁萁進房間，後來萁萁隔著房門聽到安晨妤情緒崩潰、要求對方離開，萁萁才走出房間，建議安晨妤報警。

法官審理認為，張秀琬的確觸犯經要求退去後仍滯留住宅罪，但當時張秀琬幾乎全程與安的父母行動一致，因此詢問安晨妤，「當天被告進入你家，你是否認為你的父母也是共犯」，安晨妤認為是，「因為當天是3人一直按門鈴…，打開門後他們3人就一起衝進來，一直拍照」。

北院因此依法判處張秀琬拘役30天、得易科罰金外，也在判決中依職權提出告發，認為安晨妤父母也是共犯，交由檢察官另案調查，因安晨妤在偵查期間都未表示不追究，檢察官因此將安晨妤的父母張常生、安小琴提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

昨天遭搜索！新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

夫入獄婦獨力顧「病母+8歲女兒」已2兒送寄養...內埔警伸援手

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹！車頭全爛氣囊爆開　搶救10分鐘不治

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

昨天遭搜索！新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

夫入獄婦獨力顧「病母+8歲女兒」已2兒送寄養...內埔警伸援手

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹！車頭全爛氣囊爆開　搶救10分鐘不治

多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

胡瓜鼓勵小禎減肥「豪給380萬」　罕說心裡話：很驕傲！

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

柯文哲、應曉薇羈押期將屆滿！今進行延押訊問

恐怖瞬間曝！台中女遭聯結車輾斃

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

更多熱門

相關新聞

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款」卻逼：留房給小姑一家

買房公婆同住！婆婆「贊助頭期款」卻逼：留房給小姑一家

一對夫妻最近買下三房新屋，未來公婆也會同住，由於還剩一間空房，婆婆竟強硬要求「留給小姑一家使用」。人妻無奈表示，雖然婆婆有幫忙出頭期款，但娘家也有贊助，「難道我們都要照她的意思嗎？」

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭

彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭

美籍網紅北市直播中被逮　上銬畫面曝

美籍網紅北市直播中被逮　上銬畫面曝

元祖前少奶奶安晨妤偷吃人夫　判賠30萬確定

元祖前少奶奶安晨妤偷吃人夫　判賠30萬確定

關鍵字：

元祖少東少奶奶安晨妤婆婆妨害自由滯留

讀者迴響

熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面