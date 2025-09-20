65歲+每13人就1人失智　竹山秀傳醫院辦樂智博覽會

▲「記憶同行*銀光樂智」博覽會今天登場。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月「國際失智症月」到，竹山秀傳醫院於今天舉辦「記憶同行*銀光樂智博覽會」，邀請包括竹山鎮山崇、鹿谷鄉彰雅，集集、水里和信義等樂智服務據點約100位個案及家屬，一起參與互動闖關遊戲，呼籲除了醫療照護，社會大眾也共同理解與支持，以建立對失智症患者友善的環境。

本次樂智博覽會於竹山文化園區登場，邀請多家廠商帶來多樣化的智能應用輔具，包括交互推舉器、動手腳運動器、及投幣訓練箱等針對上肢下肢的訓練，增加種手靈活度，另有兩台認知訓練的遊戲器具，透過簡單有趣的互動，讓長輩們能開心愉悅，同時設計8大亮點關卡，闖關時也宣導失智長輩的照護環境可利用氣味和光線，幫助失智症患者緩和情緒；而平均年齡超過85歲的彰雅社區、山崇社區的長輩還一起上台表演，場面溫馨有趣。

竹山秀傳醫院神經內科主任劉彥良指出，失智症是腦部疾病的其中一類，個人意識會出現思考能力和記憶力漸進式地退化，影響日常生活功能；根據台灣失智症協會統計，目前國內失智症人口超過32萬人，65歲以上長輩約每13位中，就有1位失智者，隨著年齡增長，失智症的盛行率會明顯提高。

該院院長莊碧焜表示，面對失智議題，不僅需要民眾一起認識疾病，更要理解失智雖無法治癒，但可透過藥物和非藥物的治療來延緩，包括融入懷舊治療、音樂治療、營養治療、運動治療，都有一定的效果；竹秀從106年開始，就以社區照護模式設置樂智學堂提升對長輩的照顧，陪伴失智者一起「與記憶同行」。

南投縣衛生局副局長陳淑怡致詞時也提醒，失智症的個案大部分都是認知的問題，所以請記得「看、問、留、撥」四字口訣，多留心、多問一句就能作爲判定是否走失的一個警兆。