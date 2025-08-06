竹秀統計裝心導管者7成為男性　送50位模範父親心肺健檢

▲竹山秀傳醫院為鹿谷、竹山2鄉鎮共50位模範父親提供「心肺健康檢查」作為父親節禮物。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

父親節將至，竹山秀傳醫院特地為鹿谷、竹山2鄉鎮共50位模範父親提供「心肺健康檢查」作為賀禮，除向向辛苦的爸爸們致敬，也提醒男性朋友重視自己的健康、讓家人更安心。

根據竹山秀傳醫院心導管室統計，自110年4月成立至今年5月，共處理2039件心肌梗塞與冠狀動脈阻塞的案例；其中需要放置心導管的573例個案中，男性比例高達71.9%，平均年齡約66.3歲，顯示心血管疾病對中高齡男性健康的威脅不容小覷。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，心臟冠狀動脈鈣化分析檢查（CACS）是非侵入性的電腦斷層掃描檢查，能精準測量心臟血管壁上鈣化的程度，雖無法直接判斷血管彈性，但鈣化指數越高，代表動脈硬化的程度越嚴重，進而增加血管狹窄或阻塞的機率；民眾透過這項檢查可有效評估冠狀動脈的阻塞風險，以及早發現潛在的心血管問題，並諮詢醫師進行後續的追蹤與治療，是預防心血管疾病的重要工具。

院方指出，希望以「心肺健康檢查」這份父親節禮物，能鼓勵爸爸們多關心自己的健康，也讓每個家庭都能擁有幸福的生活。