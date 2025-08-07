　
    • 　
>
地方 地方焦點

國際母乳週！南投4母嬰親善醫院辦宣導活動　籲齊助媽媽哺乳　

▲南投縣4家母嬰親善醫院攜手響應2025年國際母乳週。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣4家母嬰親善醫院攜手響應2025年國際母乳週。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

國際母乳週每年自8月1日開始、於今天7日告終，南投縣衛生局為響應2025年主題「優先考慮母乳哺育：建立可持續的支持系統」，日前委請竹山秀傳醫院、衛福部南投醫院、埔里基督教醫院及佑民醫院等四家母嬰親善醫院，同步舉辦母乳哺育宣導活動。

縣府衛生局指出，竹山秀傳醫院以「炎炎暑假一起Fun一下」為主題，設計多項趣味互動體驗，包含親子共舞、歡樂投球、撈魚、抓抓樂等活動，並規劃「支持母乳哺育闖關活動」四大主題關卡：「母乳哺餵我挺妳」、「寶寶頭好又壯壯」、「健兒保健我最罩」、「遠離檳害，守護寶貝」，透過寓教於樂的方式，讓民眾了解母乳對媽媽與寶寶的重要性，提升開始或持續哺乳的意願。

▲衛福部南投醫院辦理寶寶搬搬樂活動。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院辦理寶寶搬搬樂活動。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院則安排寶寶搬搬樂、親子氣球DIY及親子手作DIY，佑民醫院有母乳哺育宣導講座及母乳趣味闖關，埔基醫院則定於8月9日進行母乳哺育健康講座及手工DIY乾燥花相框製作，延續母乳哺育推廣活動。

▲竹山秀傳醫院辦理抓抓樂活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院辦理抓抓樂活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲南投縣4家母嬰親善醫院攜手響應2025年國際母乳週。（圖／南投縣衛生局、衛福部南投醫院、竹山秀傳醫院提供）

衛生局表示，為人母者於哺乳過程中會面臨身心壓力與社會期待，唯有家庭成員及整體社會支持才能走得更順利，因此呼籲大眾當媽媽的「神隊友」，做到「學習協助母乳哺育」、「提供哺乳媽媽情感支持(關愛、鼓勵、認同)」、「分擔家務」、「照顧及陪伴嬰兒」，並鼓勵媽媽純母乳哺育到出生6個月，之後給嬰兒添加副食品，同時可持續哺育母乳至2歲以上。

民眾有任何哺乳相關問題，可至國民健康署孕產婦關懷網站https://mammy.hpa.gov.tw/查詢、加入國民健康署孕產婦關懷官方Line、免付費國民健康署孕產婦關懷專線:0800-870870，或直接洽詢全縣接生醫院或自己的產檢院所，讓醫護人員協助媽媽順利哺乳。

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

【比車大巨石砸落】苗栗泰安轎車瞬間被壓扁！2人不幸身亡

竹山秀傳醫院送50位模範父親心肺健檢

竹山秀傳醫院送50位模範父親心肺健檢

父親節將至，竹山秀傳醫院特地為鹿谷、竹山2鄉鎮共50位模範父親提供「心肺健康檢查」作為賀禮，除向向辛苦的爸爸們致敬，也提醒男性朋友重視自己的健康、讓家人更安心。

喉嚨怪怪的！檢查驚見4公分水蛭卡鼻腔軟顎

喉嚨怪怪的！檢查驚見4公分水蛭卡鼻腔軟顎

踏出健康力　竹山秀傳醫院邀公嬤、醫護爬10樓階梯

踏出健康力　竹山秀傳醫院邀公嬤、醫護爬10樓階梯

南投醫院為護理師加薪16%

南投醫院為護理師加薪16%

竹山秀傳醫院護理師盼到白沙屯媽祖歡喜鑽轎腳慶護師節

竹山秀傳醫院護理師盼到白沙屯媽祖歡喜鑽轎腳慶護師節

