生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

危老·都更盛會開跑　更新更好宇宙探險隊　啟程探索都更拿好禮

▲▼ 北城鄉發展及都更三箭政策成果專案計畫 。（圖／新北城鄉發展））

▲總統蒞臨新北市政府展攤。

圖、文／新北城鄉發展

今日(9/20)新北市政府參加於臺北市圓山花博爭豔館舉辦的「第7屆危老+都更博覽會」，由陳純敬副市長出席致詞，並與賴清德總統、中央、臺北及桃園市府代表一同參與攤位巡禮活動。此外，新北市於今年度頒發的都市更新暨危老重建團隊獎項中大有斬獲，共計3件獲獎，深受評審肯定及青睞。  

▲▼ 北城鄉發展及都更三箭政策成果專案計畫 。（圖／新北城鄉發展））

▲永和大陳單元3公辦都更案獲得重建公辦類獎項。

陳副市長表示，侯市長自上任以來，總把市民的「安居樂業」作為首要任務，因此不遺餘力推動都更三箭政策，並持續推出防災都更、580專案等新措施，多元都更成果截至8月底核准1385件，是歷年的8.2倍，飛躍性成長有目共睹，也是新北市民最可靠的都更後盾。

▲▼ 北城鄉發展及都更三箭政策成果專案計畫 。（圖／新北城鄉發展））

▲民眾前往新北市展攤參與互動遊戲。

  陳副市長也提到，本次的都市更新暨危老重建團隊獎，在整建維護類獲獎的「板橋區文化路立面修繕」，捨棄傳統磁磚重貼，改採質感塗料、統一冷氣格柵與造型金屬框，使外觀煥然一新。在重建公辦類獲獎的「永和大陳單元3公辦都更案」，由市府及新北住都中心共同努力，就地設立駐點工作站，第一線排除民眾疑問及整合，在住戶們的積極配合下，5個月內完成全數點交，並於今年4月盛大開工，打造本市大面積都更優良示範案例。另外，在重建民辦類，位於新北新店區、已進入工程階段的「榮工都更單元5」，將老舊工業廠房轉型為高科技產業發展，完工後將會有公園、社宅、幼兒園，提高整體居住環境品質，均獲評審們一致好評，市府也將在這樣的優良基礎下，不斷精益求精，建立宜居社區。  

▲▼ 北城鄉發展及都更三箭政策成果專案計畫 。（圖／新北城鄉發展））

▲板橋區文化路立面修繕榮獲都市更新暨危老重建團隊獎。

在這2天的博覽會期間，新北市也受邀參加趨勢論壇，由都市更新處李擇仁副處長與台北、桃園及其專家代表分享「防災型城市再生 經濟區塊新亮點」的經驗與見解，並對未來城市建設提出建議；新北住都中心錢奕綱執行長則分享「從危險到安全：新北市580專案計畫執行策略」，鼓勵危險建築物的社區，自行整合凝聚意願，再由住都中心給予方案評估的協助，以排除居住安全風險。  

▲▼ 北城鄉發展及都更三箭政策成果專案計畫 。（圖／新北城鄉發展））

▲新北市陳純敬副市長致詞。

此外，新北市此次以「更新更好宇宙探險隊」為主題設攤，將都市更新用宇宙探險到多元都更星球的意象，搭配遊戲領好禮添加民眾對於都市更新的印象，歡迎大家踴躍前來攤位參觀。

▲▼ 北城鄉發展及都更三箭政策成果專案計畫 。（圖／新北城鄉發展））

▲市府團隊共同推動都市更新。

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
生活熱門新聞

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

新北市政府今（18日）在新莊運動公園舉辦「國家防災日大規模震災動員演練」，模擬規模8.5強震引發複合型災害。下午行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜出席演練會場。這次演練動員超過900人、百餘輛車輛與1架直升機，並首度加入「跨夜收容」情境，測試斷水斷電下的避難收容處所運作。市府強調，這類實兵演練不僅是例行演習，更是檢驗真實災害來臨時能否即時應變的重要關鍵。

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產專家驚呆了！

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產專家驚呆了！

第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

新北市都市更新都更政策安居樂業都更成果

