危老·都更盛會開跑　更新更好宇宙探險隊　啟程探索都更拿好禮

▲總統蒞臨新北市政府展攤。



圖、文／新北城鄉發展

今日(9/20)新北市政府參加於臺北市圓山花博爭豔館舉辦的「第7屆危老+都更博覽會」，由陳純敬副市長出席致詞，並與賴清德總統、中央、臺北及桃園市府代表一同參與攤位巡禮活動。此外，新北市於今年度頒發的都市更新暨危老重建團隊獎項中大有斬獲，共計3件獲獎，深受評審肯定及青睞。

▲永和大陳單元3公辦都更案獲得重建公辦類獎項。



陳副市長表示，侯市長自上任以來，總把市民的「安居樂業」作為首要任務，因此不遺餘力推動都更三箭政策，並持續推出防災都更、580專案等新措施，多元都更成果截至8月底核准1385件，是歷年的8.2倍，飛躍性成長有目共睹，也是新北市民最可靠的都更後盾。

▲民眾前往新北市展攤參與互動遊戲。



陳副市長也提到，本次的都市更新暨危老重建團隊獎，在整建維護類獲獎的「板橋區文化路立面修繕」，捨棄傳統磁磚重貼，改採質感塗料、統一冷氣格柵與造型金屬框，使外觀煥然一新。在重建公辦類獲獎的「永和大陳單元3公辦都更案」，由市府及新北住都中心共同努力，就地設立駐點工作站，第一線排除民眾疑問及整合，在住戶們的積極配合下，5個月內完成全數點交，並於今年4月盛大開工，打造本市大面積都更優良示範案例。另外，在重建民辦類，位於新北新店區、已進入工程階段的「榮工都更單元5」，將老舊工業廠房轉型為高科技產業發展，完工後將會有公園、社宅、幼兒園，提高整體居住環境品質，均獲評審們一致好評，市府也將在這樣的優良基礎下，不斷精益求精，建立宜居社區。

▲板橋區文化路立面修繕榮獲都市更新暨危老重建團隊獎。



在這2天的博覽會期間，新北市也受邀參加趨勢論壇，由都市更新處李擇仁副處長與台北、桃園及其專家代表分享「防災型城市再生 經濟區塊新亮點」的經驗與見解，並對未來城市建設提出建議；新北住都中心錢奕綱執行長則分享「從危險到安全：新北市580專案計畫執行策略」，鼓勵危險建築物的社區，自行整合凝聚意願，再由住都中心給予方案評估的協助，以排除居住安全風險。

▲新北市陳純敬副市長致詞。



此外，新北市此次以「更新更好宇宙探險隊」為主題設攤，將都市更新用宇宙探險到多元都更星球的意象，搭配遊戲領好禮添加民眾對於都市更新的印象，歡迎大家踴躍前來攤位參觀。

▲市府團隊共同推動都市更新。